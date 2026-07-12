Beyin mi penaltıyı kaçırır yoksa ayak mı? Bilim insanları cevabı açıkladı

Sadece oyuncular ve kaleciler değil, antrenörler de büyük bir baskıyla karşı karşıya kalıyor. Profesör Jordet'e göre, penaltı atışlarını yapacak oyuncuların listesi sahada rastgele veya gönüllü olanlara göre belirlenmemeli, aylar öncesinden titizlikle hazırlanmalı ve antrenman yapılmalıdır. Bu ders, Almanya'nın Paraguay'a karşı aldığı yenilgide kısmen kendini gösterdi. Penaltı atışları altıncı tura ulaştığında, kaptan Joshua Kimmich hala takım arkadaşlarına kimin sorumluluk almak istediğini sormak zorunda kaldı. Stoper Jonathan Tah, ilk uluslararası penaltısını kullanmak için öne çıktı ve topu üst direğin üzerinden dışarı göndererek dört kez dünya şampiyonu olan Almanya'nın yolculuğunu sona erdirdi.