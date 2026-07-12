  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye ile yakın ilişkileri vardı! Arap ülkesine çağ atlatan isim hayatını kaybetti Tabanca verilecek en iyi hediyeydi: Reisi içtenlikle kutluyorum! Beyin mi, penaltıyı kaçırır ayak mı? Bilim insanları cevabı açıkladı Dünya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu! İşte maçlar ve oynanacağı tarihler Tazminatsız kapının önüne kondu! Stajyerine 'salak' diyen ustaya şok ceza Ateşi bol olsun... İflah olmaz Türkiye düşmanı isim hayatını kaybetti 2 bin dönümden fazla araziyi gasp etti İstilacı Siyonist kanser gibi yayılıyor Tanesi 13 lira... Herkes bu lezzetin peşinden koşuyor, kapış kapış gidiyor
Spor
14
Yeniakit Publisher
Beyin mi penaltıyı kaçırır yoksa ayak mı? Bilim insanları cevabı açıkladı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Beyin mi penaltıyı kaçırır yoksa ayak mı? Bilim insanları cevabı açıkladı

Bilim adamları tüm futbolseverlerin merak ettiği penaltıyı ayak mı kaçırır, beyin mi sorusunun cevabını açıkladı.

#1
Foto - Beyin mi penaltıyı kaçırır yoksa ayak mı? Bilim insanları cevabı açıkladı

Dünyanın en büyük futbolcularını izliyoruz. Messi penaltı kaçırıyor... Mbappe penaltı kaçırıyor... Dünya Kupası’nda, Avrupa Şampiyonası’nda, Şampiyonlar Ligi finallerinde ve ulusal liglerde aynı sahne tekrar tekrar karşımıza çıkıyor. Tribündeki ve ekran başındaki milyonlarca insanın aklından ise aynı soru geçiyor:

#2
Foto - Beyin mi penaltıyı kaçırır yoksa ayak mı? Bilim insanları cevabı açıkladı

İşte bu soru yalnızca futbolun değil; spor psikolojisi, spor fizyolojisi ve nörobilimin de cevap aradığı önemli sorulardan biridir. Çünkü bazen mesele ayakta değildir. Mesele beyindedir.

#3
Foto - Beyin mi penaltıyı kaçırır yoksa ayak mı? Bilim insanları cevabı açıkladı

Profesyonel bir futbolcu penaltıyı binlerce kez çalışır. Artık bu hareket kas hafızasının bir parçası hâline gelmiştir. Normal şartlarda topa nasıl vuracağını düşünmez çünkü beyin bu hareketi otomatik olarak yönetir. Ancak milyonlarca insanın izlediği kritik bir maçta, penaltı noktasına yürürken beynin çalışma düzeni değişebilir.

#4
Foto - Beyin mi penaltıyı kaçırır yoksa ayak mı? Bilim insanları cevabı açıkladı

Dünya Kupası eleme aşamasına girdiğinde, penaltı atışları her zaman futbolun en acımasız sınavı olur. 120 dakika süren yorgunluk ve duygusal yoğunluğun ardından, bir takımın kaderi, bir oyuncunun kariyeri ve hatta milyonlarca taraftarın anıları sadece birkaç saniye içinde belirlenebilir.

#5
Foto - Beyin mi penaltıyı kaçırır yoksa ayak mı? Bilim insanları cevabı açıkladı

2026 Dünya Kupası'nın Son 32 turunda bile bu senaryo yaşandı; Fas, Hollanda'yı eledi ve Paraguay, nefes kesen penaltı atışlarının ardından Almanya'ya karşı büyük bir sürpriz yaptı. Penaltı atışları bir kez daha bunun sadece bir teknik yarışması olmadığını, insan karakterinin en zorlu sınavı olduğunu gösterdi.

#6
Foto - Beyin mi penaltıyı kaçırır yoksa ayak mı? Bilim insanları cevabı açıkladı

Norveç Spor Bilimleri Okulu'ndan Profesör Geir Jordet'e göre, "Baskı: Penaltı Atışlarının Psikolojisinden Dersler" adlı kitabında, çoğu oyuncunun penaltı atışı yapmaya hazırlanırken hissettiği ortak duygu kaygıdır. Jordet, penaltı atışlarındaki baskının bazen "insanlık dışı" bir seviyeye ulaştığını, çünkü penaltıyı atan kişinin her zaman başarılı olması beklendiğini, aksi takdirde tüm eleştirilerin hedefi olma riskinin bulunduğunu savunuyor. Penaltılar bize yalnızca futbolu öğretmez. İnsan beyninin baskı altında nasıl çalıştığını da gösterir. Belki de penaltıyı kaçıran yalnızca ayak değildir. Bazen baskı altında doğal akıcılığını kaybeden beyindir.

#7
Foto - Beyin mi penaltıyı kaçırır yoksa ayak mı? Bilim insanları cevabı açıkladı

Profesör Jordet'in araştırması, hakemin düdüğünden hemen sonra koşarak şut çeken oyuncuların, şut atmadan önce 2-5 saniye sakin bir şekilde bekleyenlere göre daha yüksek oranda penaltı kaçırdığını gösteriyor. Ona göre, bu acelecilik genellikle duyguları kontrol etmekten ziyade, yüksek baskı altındaki bir durumu hızla sonlandırma arzusunu yansıtıyor.

#8
Foto - Beyin mi penaltıyı kaçırır yoksa ayak mı? Bilim insanları cevabı açıkladı

ABD milli takımının forvet oyuncusu Christian Pulisic de baskının üstesinden gelmenin kolay olmadığını kabul etti. Şunları söyledi: "Cesaret edip şut çekenler çok cesur. Özellikle kaleciler giderek daha iyi hale gelirken bu hiç kolay değil."

#9
Foto - Beyin mi penaltıyı kaçırır yoksa ayak mı? Bilim insanları cevabı açıkladı

Forvet oyuncusu gol atma yükünü taşırken, kaleciler tamamen farklı bir zekâ savaşıyla karşı karşıyadır. Bir saniye içinde sola mı, sağa mı koşacaklarına yoksa yerlerinde mi kalacaklarına karar vermeleri gerekirken, aynı zamanda rakip takımı da rahatsız etmeye çalışmalıdırlar.

#10
Foto - Beyin mi penaltıyı kaçırır yoksa ayak mı? Bilim insanları cevabı açıkladı

Profesör Jordet'e göre, en iyi kaleciler sadece mükemmel reflekslere sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda şut çeken oyuncu üzerinde baskı kurmak için "psikolojik taktikler" geliştirmeyi de bilirler. Aldatma hareketleri, göz teması, duruş veya kasıtlı olarak hazırlık süresini uzatmak, rakibin odaklanmasını kaybetmesine neden olabilir. Faslı kaleci Yassine Bounou'yu örnek gösterdi. Hollanda'ya karşı yapılan penaltı atışlarında, erken dalmak yerine pozisyonunu koruyan Bounou, beklenmedik bir şekilde elini kullanarak Crysencio Summerville'in belirleyici şutunu bloke etti ve Kuzey Afrika takımına zaferi getirdi.

#11
Foto - Beyin mi penaltıyı kaçırır yoksa ayak mı? Bilim insanları cevabı açıkladı

Profesör Jordet, 2022 Dünya Kupası finali de dahil olmak üzere art arda altı penaltı atışında galip gelen Arjantinli kaleci Emiliano Martinez'i, rakiplerini "okuma" ve her atıştan önce atmosferi kontrol etme yeteneği sayesinde günümüzün "psikolojik oyunlarının" ustası olarak görüyor.

#12
Foto - Beyin mi penaltıyı kaçırır yoksa ayak mı? Bilim insanları cevabı açıkladı

Sadece oyuncular ve kaleciler değil, antrenörler de büyük bir baskıyla karşı karşıya kalıyor. Profesör Jordet'e göre, penaltı atışlarını yapacak oyuncuların listesi sahada rastgele veya gönüllü olanlara göre belirlenmemeli, aylar öncesinden titizlikle hazırlanmalı ve antrenman yapılmalıdır. Bu ders, Almanya'nın Paraguay'a karşı aldığı yenilgide kısmen kendini gösterdi. Penaltı atışları altıncı tura ulaştığında, kaptan Joshua Kimmich hala takım arkadaşlarına kimin sorumluluk almak istediğini sormak zorunda kaldı. Stoper Jonathan Tah, ilk uluslararası penaltısını kullanmak için öne çıktı ve topu üst direğin üzerinden dışarı göndererek dört kez dünya şampiyonu olan Almanya'nın yolculuğunu sona erdirdi.

#13
Foto - Beyin mi penaltıyı kaçırır yoksa ayak mı? Bilim insanları cevabı açıkladı

Profesör Jordet'e göre en önemli şey gol atmayı garantilemek değil, istikrarlı bir teknik ve belirleyici anda odaklanmayı sürdürecek kadar güçlü bir zihinsel süreç oluşturmaktır. Şöyle vurguladı: "Bunu başardığınızda, üzerinize düşeni tamamlamış olursunuz. Sonucu kabul etmeniz gerekir." Dünya Kupası tarihi, 1994 finalinde Roberto Baggio'nun üst direğin üzerinden geçen şutundan, 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin'in Fransa'ya karşı kazandığı duygusal zafere kadar penaltı noktasından sayısız unutulmaz an kaydetmiştir. Bu hikayeler bize kahraman ve kötü adam arasındaki mesafenin bazen sadece 11 metre olduğunu hatırlatıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şair Ahmet Telli hayatını kaybetti!
Yaşam

Şair Ahmet Telli hayatını kaybetti!

"Su Çürüdü", "Hüznün İsyan Olur" ve "Gidersen yıkılır bu kent" şiirleri ile tanınan, Ahmet Telli yaşamını yitirdi.
Çocuk parkında skandal olay!
Gündem

Çocuk parkında skandal olay!

Aksaray’da motosikletlerle girdikleri çocuk parkında kaydırak ve köprülere motosikletlerle çıkan 2 sürücü polis tarafında yakalandı. Şahısla..
Kendini yakacaktı 10 dönüm ormanı yaktı
Gündem

Kendini yakacaktı 10 dönüm ormanı yaktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 61 yaşındaki bir kadın, iddiaya göre kendisini benzinle yakmak isterken 10 hektarlık makilik alanı yaktı. Ekipler..
Türkiye’de olsaydı Sözcü itiraz ederdi: Her yer beton
Gündem

Türkiye’de olsaydı Sözcü itiraz ederdi: Her yer beton

Amerika Birleşik Devletleri'nde inşa edilen Wilshire Grand Center için 20 saatte 16 bin 200 metreküp (yaklaşık 37 bin ton) beton dökülerek d..
Geleceğin mühendisleri yetişiyor İHL'li şampiyonun hedefi milli teknoloji
Eğitim

Geleceğin mühendisleri yetişiyor İHL'li şampiyonun hedefi milli teknoloji

LGS sınavında 500 tam puan alan Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencisi Kerem Tuncel, hedefinin mill..
NATO Zirvesi’nde misafirlere ikram edilen içecekler! Takdir toplayan detay
Gündem

NATO Zirvesi’nde misafirlere ikram edilen içecekler! Takdir toplayan detay

NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'da görev yapan yabancı bir basın mensubu kendilerine ikram edilen içecekleri kayda aldı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23