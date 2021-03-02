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Dünya Eski Japon başbakandan ilginç açıklama: Bu teknolojiyi Türkiye'ye tavsiye ettiğim için pişmanım
Dünya

Eski Japon başbakandan ilginç açıklama: Bu teknolojiyi Türkiye'ye tavsiye ettiğim için pişmanım

Japonya'daki Fukuşima nükleer felaketi sırasında başbakan olan Naoto Kan, zamanında Türkiye'ye gelip Türk yetkililere nükleer enerjiyi güçlü bir şekilde tavsiye ettiği için pişman olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 21:31:00 -
Eski Japon başbakandan ilginç açıklama: Bu teknolojiyi Türkiye'ye tavsiye ettiğim için pişmanım

11 Mart 2011'de Fukuşima'da büyük hasara yol açan deprem ve tsunami sonucu oluşan Daiichi nükleer reaktörü felaketinin yaklaşan 10. yılı nedeniyle bir diğer eski Başbakan Junichiro Koizumi ile birlikte basın toplantısına katılan Kan, BBC Türkçe'nin sorusunu yanıtladı.

Kan, Japonya'nın Türkiye dahil diğer ülkelere sattığı nükleer santral projeleri hakkındaki sorumuza, "Başbakanlığım sırasında Fukuşima felaketinin henüz gerçekleşmediği bir dönemde Türkiye'ye gittim ve bu tür büyük satış toplantılarına katıldım. Türk yetkililere, eğer Türkiye nükleer enerjiyi getirmeyi düşünüyorsa bu teknolojiyi Japonya'dan almalarını rica ettim. Şu an bundan utanç duyuyorum. Bugün olsa bunu yapmam" şeklinde cevap verdi.

Fukuşima'dan sonra öğrendiği gerçekleri o gün bilse böyle bir satışta asla bulunmayacağını söyleyen Kan'a bir zamanlar hasmı olan bir diğer eski başbakan ve nükleer enerji karşıtı Junichiro Koizumi de destek verdi.

 

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