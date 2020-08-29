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Aktüel Eski İsveç Başbakanı Bildt'ten İsveç'teki Kur'an yakma provokasyonuna tepki:
Aktüel

Eski İsveç Başbakanı Bildt'ten İsveç'teki Kur'an yakma provokasyonuna tepki:

"Kur'an'ın yakılması asla kabul edilemez"

Yeniakit Publisher
2020-08-29 19:31:36 -
Eski İsveç Başbakanı Bildt'ten İsveç'teki Kur'an yakma provokasyonuna tepki:

STOCKHOLM (AA) - Eski İsveç Başbakanı Carl Bildt, ülkesindeki Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna tepki göstererek, "Kur'an'ın yakılması asla kabul edilemez." açıklamasında bulundu.

Bildt, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Malmö kentindeki olaya tepki gösterdi.

Kur'an yakma provokasyonuyla ilgili haberleri paylaşan Bildt, "Kur'an'ın yakılması asla kabul edilemez." ifadesini kullandı.

- Kur'an yakma provokasyonu

Danimarka’dan İsveç’in Malmö kentine gelen İslam düşmanı siyasetçi Sıkı Yön Stram Kurs lideri Rasmus Paludan ve yandaşları, dün akşam saatlerinde polisin izin vermemesine rağmen Kur'an-ı Kerim yaktı.

Provokasyon görüntülerinin internette yayılmasının ardından Malmö'de ırkçılık karşıtı grup, olaya tepki gösterdi. Trafiği engelleyen eylemciler, yolda lastik yaktı.

Polis, Kur'an-ı Kerim yakan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Danimarkalı ırkçı lider Paludan'a İsveç'e iki yıl boyunca giriş yasağı getirilmişti.

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