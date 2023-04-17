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Medya Eski istihbaratçıdan kan donduran "seçim" iddiası! Eyvah ki ne eyvah
Medya

Eski istihbaratçıdan kan donduran "seçim" iddiası! Eyvah ki ne eyvah

Yeniakit Publisher
2023-04-17 11:09:00 -
Eski istihbaratçıdan kan donduran "seçim" iddiası! Eyvah ki ne eyvah

Yeni Şafak gazetesi yazarı Bülent Orakoğlu, 14 Mayıs gecesine ilişkin önemli uyarılarda bulundu.

Yeni Şafak gazetesi yazarı Bülent Orakoğlu, 14 Mayıs gecesine ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Seçim yenilgisi yaşayan küresel güçlerin iç savaş ve yeni Gezi Parkı senaryolarını devreye sokabileceğini ima eden eski istihbaratçı Orakoğlu, buna yönelik adımlar atıldığını belirttiği yazısında özetle şunları kaydetti:

"17/25 Aralık yargı ve polis darbesinde ve 15 Temmuz’da başarısız olan ABD, bu defa Türkiye’yi seçimle içerden teslim alacağını düşünüyor. Bu nedenle Pentagon’un Türkiye içindeki uzantılarına, muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’na etki ve nüfuz ajanları FETÖ, PKK/YPG terör örgütlerine moral vermek, motivasyonlarını arttırmak ve en azından Türkiye’ye gözdağı vermek amacıyla Türkiye’nin çevresindeki askeri yığınakları arttırıyor ve tahkim ediyor. Ege’deki adalarda ve Yunanistan’daki ABD üsleri, Rusya’ya karşı değil, Türkiye’ye karşı görevde. ABD’nin ardından Fransa da Türkiye sınırındaki Dedeağaç’ta üs kuruyor. Daha birkaç gün önce Fransız “LANGUEDOC” fırkateyni Dedeağaç limanına yanaştı. Başka bir Fransız gemisinin ise bugünlerde Girit’in güneyinde olacağı ifade ediliyor. Türkiye’nin 7 yıllık yoğun çalışma sonrasında dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı SİHA gemisi TCG Anadolu’yu donanmaya teslim etmesini kendilerine yönelik bir hamle olarak gören Yunanistan ve ABD’nin bu kez Fransa’yı Dedeağaç’ta üs kurması konusunda nasıl ikna ettikleri de bir sır olmasa gerek! Fransız Büyükelçi “Bundan sonra Fransız donanmasını ve uçaklarını Dedeağaç’ta görürseniz hiç şaşırmayın” diyerek niyetlerini açıkça beyan etmişti. Zira Fransız heyeti Dedeağaç’ta incelemeler yaptıktan sonra Güney Kıbrıs’a giderek burada da incelemeler ve toplantılar gerçekleştiriyor. PKK/YPG terörist gruplarını Elysee Sarayı’nda kabul eden Macron Fransa’sının Yunanistan ile Girit adasının güneyinde küçük ölçekli ortak bir tatbikat düzenleyecek olması Türkiye’ye yönelik bir gözdağı sanırım. (...)"

 

 
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