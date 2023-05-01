Eski istihbaratçıdan bomba "Kılıçdaroğlu" çıkışı! Bütün kirli çamaşırları ortaya döktü

Eski istihbaratçı Bülent Orakoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Atatürk Havalimanı’nı ABD’li bir şirkete verme" vaadini eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun sözünü ettiği şirketin kirli çamaşırlarını ortaya döken Orakoğlu, Yeni Şafak gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Türkiye’de ABD şirketi Sierra Nevada ile Atatürk Havalimanı’nı havacılık ve uzay projelerinin merkezi haline getirme teşebbüsü düpedüz vatana ihanet!

ABD aleyhtarlığının yüzde 80’lerde olduğu Türkiye’de Kılıçdaroğlu’nun 2023 seçimlerini kazandıkları takdirde ABD Şirketi SİERRA NEVADA ile Atatürk Havalimanı’nı havacılık ve uzay projelerinin merkezi haline getirme teşebbüsü düpedüz vatana ihanettir. Şöyle ki ABD Başkanı Biden’in Türkiye’deki iktidarı muhalefete destek vererek 2023 seçimlerinde yıkarak Başkan Erdoğan’ı iktidardan uzaklaştırma vaadi ile birebir örtüşmektedir. 2023 çifte seçimlerinde 15 Mayıs sabahında veya sonrasında ABD’nin darbe teşebbüsünde bulunacağına yönelik bazı ihtimaller bazı ilgili bakanlarca bile ifade edilirken, Kılıçdaroğlu’nun bu girişimi ABD’nin Türkiye’deki yapılması çok zor alan darbe girişimine açıkça çanak tutması, kolaylaştırması anlamındadır.

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni videosunda “Hayatımın en büyük projelerinden biri” diyerek iktidara gelmeleri durumunda Atatürk Havalimanı’nı havacılık ve uzay projelerinin merkezi haline getireceklerini açıkladı. Videonun devamında “Peki, bunu kimlerle yapacağız?” diye soran Kılıçdaroğlu sorusunun cevabını şöyle verdi: “Merkezin kurulması ve geliştirilmesi için başarıları dünyaca tanınan Amerika’daki Sierra Nevada şirketinin sahipleri Eren Özmen ve Fatih Özmen ile yapacağız. Lütfen gençler, gidin Google’a bu isimleri yazın. Ne cevherlerimiz var bu dünyada görün.” Kılıçdaroğlu’nun öve öve bitiremediği “Sierra Nevada Corporation” şirketi Fatih Özmen ve eşi Eren Özmen tarafından 1994 yılında satın alındı ve bu şirket en ileri teknolojiye sahip uluslararası uzay, havacılık ve elektronik şirketine dönüştürüldü. Özmen ailesinin yönetiminde şirket, 20 kişilik küçük çaplı bir firmadan 3 binin üzerinde çalışanıyla 4 farkı ülke ve ABD’nin 18 eyaletinde faaliyet gösteren milyar dolarlık küresel bir kuruluşa dönüştü.

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NASA VE AVRUPA UZAY AJANSI İLE BİRLİKTE ABD’NİN UZAY’DA LİDERLİĞİNİ İLERLETME TAAHHÜDÜ İÇİN ÇALIŞIYORLAR

Uzay alanındaki en yenilikçi şirketlerden biri olarak kabul edilen Sierra Nevada Corporation, NASA ve Avrupa Uzay Ajansı ile birlikte çalışıyor. Özmen çiftinin şirketi uzay rekabetinde uzay istasyonlarına kargo da taşıyacak “SNC Dream Chaser” adını verdikleri uzay araçlarıyla Elon Musk, Mark Cuban, Jeff Bezos’un ardından, dördüncü sırada. Yıllar içinde Fatih ve Eren, başarıları ve etkileri nedeniyle ABD devletinden birçok prestijli ödül ve takdir aldılar. Onların liderliğinde SNC, iki yıl üst üste ABD’nin En İyi Yönetilen Şirketi seçildi. Amerikan milli güvenliğine katkılarından dolayı Fatih ve Eren Özmen çifti ‘BENS Eisenhower Ödülü’ne’ layık görüldü. Fatih Özmen aynı zamanda Amerikan çıkarlarına üstün hizmet anlayışı ile çalıştığından dolayı Ellis Adası Şeref Madalyası sahibidir. Ayrıca mezun oldukları okul olan Nevada Üniversitesi, Reno tarafından onlara fahri doktora verildi ve Yaşayan Havacılık Efsaneleri olarak onurlandırıldı.

SİERRA NEVADA CORPORATİON ŞİRKETİ UZAYDA NASA İLE BİRLİKTE AMERİKAN LİDERLİĞİNİ İLERLETME TAAHHÜDÜ VE ABD ULUSAL GÜVENLİĞİNİN ÇİKARINA TEKNOLOJİK YENİLİK, GELECEK NESİL GİRİŞİMCİLERE İLHAM VERİRKEN NASIL TÜRKİYE’YE DE UZAYDA AYNI KONULARDA DESTEK VERECEK? KILIÇDAROĞLU BU KONUDA ALDATILDI MI YOKSA KAMUOYUNU KENDİ Mİ ALDATIYOR?

Ayrıca Fatih ve Eren Özmen çiftinin Amerika’dan bu konuda izin alıp almadıklarını sormuyorum bile! Zira Amerika’nın Türkiye aleyhinde bir projesi yoksa bu konulara kesinlikle izin vermez diye düşünüyorum. Zira ABD, Sierra Nevada şirketine Türkiye ile ilgili bu izni veriyorsa tamamen art niyetli Türkiye’nin uzay çalışmalarını sabote etmek ve Bayraktar grubunu etkisiz kılma amacı olabilir. Böylece Türkiye’nin uzay yürüyüşünü engelleyip ABD derin devletinin kontrolündeki Sierra Nevada vs. şirketinin uzay çalışmalarına Amerikan menfaatleri doğrultusunda uzayda Amerikan liderliğini ilerletme taahhüdü ve ABD ulusal güvenliğinin çıkarına teknolojik yenilik, gelecek nesil girişimcilere ilham vererek rekabetsiz bir ortamda çalışması mı sağlanmaya çalışılıyor?

SİERRA NEVADA ŞİRKETİ CIA’YE ELEKTRONİK İSTİHBARAT, GÖZETLEME VE KEŞİF HİZMETİ VERİYOR

Yedili Koalisyon ile Kandil ve Pensilvanya’nın Cumhurbaşkanı adayı olarak lanse edilen Kılıçdaroğlu’nun öve öve bitiremediği Özmen ailesi ve şirketinin CIA’ye elektronik istihbarat, gözetleme ve keşif hizmeti verdiğine yönelik güçlü iddialar dikkate alınırsa bu, Sierra Nevada şirketinin milyar dolarlık küresel bir şirkete dönüşmesinin, aynı zamanda Kılıçdaroğlu’nun bu şirket ile nasıl ve neden irtibat kurduğunun arka planına ışık tutuyor. Sierra Nevada Corpotion şirketinin Amerikan çıkarlarına hizmet ötesi ABD’nin milli güvenliğine katkılarından dolayı ‘BENS Eisenhower ve Ellis Adası Şeref Madalyası ile ödülllendirilmesi, Kılıçdaroğlu’nun da milli ve yerli olmayan Batılı ülkeler ve Pentagon ile CIA’nin kontrolündeki FETÖ ve PKK terör örgütleri ile direk veya örtülü görüşmelerinde verdiği tavizler ve vaatler göz önüne alındığında ABD’nin üst aklının koordinesinde Sierra Nevada şirketi ile Kılıçdaroğlu’nun aynı amaç etrafında dizildiklerini gösterir.

KAOS stratejisi uygulama gibi!

HALUK BAYRAKTAR: ZİHNİYET HİÇ DEĞİŞMEMİŞ

İHA ve SİHA’ları Türk savunmasına kazandıran Baykar Holding CEO’su Haluk Bayraktar, Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına Twitter’dan yanıt verdi. Bayraktar, “Milyondan fazla gencin yarıştığı, dünyanın en iyi Milli Teknoloji Projelerinin sergilendiği TEKNOFEST’e ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı’nı ABD’li bir şirkete verme fikri… Halen ‘en iyisini’ Türklerin değil de ABD şirketlerinin yapabileceğini zannetmek… Nuri Demirağ’ın uçaklarını toprağa gömen zihniyet hiç değişmemiş” ifadelerini kullandı. Daha vahimi 100 yıllık rejimi değiştirmekten bahsedenler Teknofest’e neler yapmaz?"