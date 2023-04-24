Eski istihbaratçı, “Kaynağım güvenilir” deyip bombayı patlattı! Meral Akşener’le ilgili olay iddia

Eski istihbaratçı Bülent Orakoğlu, Meral Akşener’i 6’lı masaya dönüş için ikna eden kişinin Mansur Yavaş olduğu yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirtti. Kendisine güvenilir kaynaklardan bilgi geldiğini ifade eden Orakoğlu, Yeni Şafak’taki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Geçen hafta içinde gazetemiz Yeni Şafak’ta yayımlanan “İYİ Parti ve CHP’de dış bağlantılı bir FETÖ ağı mı var” başlıklı köşe yazımda “FETÖ’yü öven tartışmalı isimler CHP ve İYİ Parti içinde neden ve nasıl aday yapıldı?” sorusunu sorarak Meral Akşener’in Kılıçdaroğlu’nu kazanamayacak aday ilan edip 8’li masayı kumpas, noter ve kumpas masası ilan edip onca hakaretlere linç kampanyasına rağmen ABD Büyükelçisi Flake’nin 3 gün sonra uyarması ile jet gibi 8’li masaya dönüş yaptığını eleştirerek açıklamıştım.

İYİ Parti lideri Meral Akşener gerek şahsımın gerekse bazı yazarların iddialarına verdiği cevapta kendisini jet hızıyla 6’lı masaya döndüren kişinin Ankara BB Başkanı Mansur Yavaş olduğunu kamuoyuna açıklamıştı. Mansur Yavaş da bu açıklamayı doğrulamıştı. Ancak bana gelen güvenilir bilgiler bu açıklamanın doğru olmadığı yönünde! Tam bir ‘Bozacının şahidi şıracı’ atasözünde ifade edildiği gibi toplumda uygun olmayan işleri yapan kişilerin kendilerini haklı çıkarmak için başvurdukları bir yöntem olduğu iddiasının doğru olduğu kanısındayım. İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu da 3 günde CHP trolleri ve gazetecileri tarafından en ağır hakaretlerin partilerine ve kendilerine uygulandığından şikayet ettiğine tanık olmuştuk. Akşener’in FETÖ’nün flaş isimlerini 1’inci sıradan, diğer FETÖ’cüleri de kazanacakları sıradan listelerinde neden aday gösterdiği sorusuna ‘Bir suçları varsa devlet yakalasın’ şeklinde topu taca atması ötesinde FETÖ koruyuculuğuna soyunduğunun işaretlerini de taşıyor sanırım. Ayrıca FETÖ’nün TBMM’de bir grup kurma olayı gerçekleşirse bu durumdan Kılıçdaroğlu ve Akşener’in 1 numaralı sorumlular olacağı da aşikar gözüküyor.

KİM KİMİNLE GÖRÜŞTÜ VEYA GÖRÜŞMEDİ, MUTLAKA ORTAYA ÇIKAR

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Meral Akşener’in ABD Büyükelçisi Flake ile bu konuda görüşüp görüşmediği zannımca kısa bir sürede ortaya çıkar. ABD’nin tüm dünyada görüştüğü parti ve devlet liderlerini deşifre etmesi stratejisi halen bu açıdan tüm yönleri ile işlemektedir. Yakında bu görüşmeleri yeni WikiLeaks belgelerinde okuruz İnşallah!"