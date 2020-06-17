Eski istihbaratçı Altaylı’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eski istihbaratçı Enver Altaylı’nın da arasında bulunduğu 4 kişi hakkında açılan davada mahkeme, Altaylı ile diğer iki sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya tutuklu sanıklar Enver Altaylı, Altaylı’nın damadı Metin Can Yılmaz, Mehmet Barıner ile tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou ve sanık avukatları katıldı. Mahkeme, 3 celsedir savunma yapmayan sanıklar Altaylı ve Yılmaz’a savunmalarını yapıp yapmayacaklarını sordu. Sanık Yılmaz, mahkemenin tarafsızlığını yitirdiği iddiasıyla reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, Yılmaz’ın talebini reddederken, sanık avukatları kararı bir üst mahkemeye taşınacaklarını, bu nedenle mahkemenin esasa ilişkin işlem yapamayacağını söyledi. Bunun üzerine ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.