Eski istihbaratçı açıkladı! Karamollaoğlu, Erdoğan'a...

Eski istihbaratçı Bülent Orakoğlu, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’nun Başkan Tayyip Erdoğan’a verdiği enteresan seçim tüyosunu köşesine taşıdı.

Orakoğlu, Yeni Şafak'taki köşesinde özetle şunları kaydetti:

"TV100 ekranlarında Uğur Dündar ile gazeteci -yazar Mine Özbek ‘Haftanın Panoraması’ programında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu konuk olarak ağırlamışlardı. Konu Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem (Asrın depremi) sonrasında iktidarın attığı adımlar ve muhalefet partilerinin iktidarı suçlamaları çok konuşulan konular içinde ilk sıradaydı. Dündar’ın “Deprem bölgeleri için iktidarın yapması gereken çözüm yaklaşımları ne olmalı?” sorusuna Karamollaoğlu hiç beklemediğimiz bir cevap vermişti. “Bir numaralı mesele Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhalefeti dinlememesiydi! Bu depremi onlar mı yaptı? Yok. Bu depremler meydana geldi, takdiri ilahi, kader ne derseniz deyin. Erdoğan muhalefete ‘‘Gelin arkadaş, biz şu kararları aldık, şu adımları atacağız, sizin bize ekstra tavsiyeniz var mı?’ dese Tayyip Erdoğan seçimi garantilerdi’’ iddiasında bulundu. Doğrusu her fırsatta Başkan Erdoğan ve AK Parti aleyhinde eleştiri ve tenkit ötesinde suçlayıcı ifadeler kullanan Karamollaoğlu’nun başına taş mı düştü ki 2023 seçimlerinde Başkan Erdoğan’ın seçimleri kazanma noktasında rol almaya mı çalışıyor?

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SAADET PARTİSİ LİDERİ BU AÇIKLAMALARIYLA CUMHUR İTTİFAKI’NA YEŞİL IŞIK MI YAKIYOR?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, soru üzerine “Önceki seçimlerde Millet İttifakı içerisindeydik. Şu anda tüm siyasi partilerle görüşüyoruz. ‘Seçimden önce bir seçim ittifakı konuşulmamalı’ yönündeki açıklamalarım Saadet Partisi Millet İttifakı’ndan ayrılıyor şeklinde çeşitli yorumlara neden oldu. Ben bu cümleyi ilk defa kullanmıyorum. İttifaklar seçim sath-ı mailine girildikten sonra gündeme gelmeli ve konuşulmalı. Bu işin tabiatı gereği. Bir seçim bitti, isterseniz ikinci seçim için de ittifaklara başlayabilirsiniz ama bu isabetli bir yaklaşım olmaz. Bu genel bir kanaat. Bundan dolayı o söylediklerimde ‘biz bir yerden ayrılıyoruz başka bir yere gidiyoruz’ gibi bir netice de çıkarılmamalı kesinlikle” demişti. (...)"