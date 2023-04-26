Eski istihbaratçı açıkladı! ABD’nin Ankara Büyükelçisi Flake'ten Kılıçdaroğlu'na şok öneri

Eski istihbaratçı Bülent Orakoğlu, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'in, geçtiğimiz yıl Kemal Kılıçdaroğlu’na “Bir Alevi olarak cumhurbaşkanlığı seçiminde başarılı olman zor. Adaylık konusunda Ekrem İmamoğlu’nun önünü açmalısın. Eğer adaylık ısrarını sürdürürsen İmamoğlu, İYİ Parti ve HDP desteğiyle zaten aday olacak. Sen CHP’nin başında kalmaya devam etmelisin” mesajını ilettiğini ileri sürdü.

Yeni Şafak'taki yazısında, Flake'in, ikinci kez ziyaret ettiği Kılıçdaroğlu ile ne görüştüğünü aktaran Orakoğlu, şunları kaydetti:

"15 Temmuz darbe girişiminde ve Gezi Kalkışması’nın göbeğinde yer alan CIA Ajanı Henri Barkey, ABD Dış İlişkiler Konseyi’nin (CFR) yayın organı olan Foreing Affairs’te kaleme aldığı makalesinde Başkan Erdoğan’ı skandal, küstah ifadeler ve tehditler ile hedef alıyor. Bağımsız Türkiye’nin dış politikasını Amerikan çıkarları doğrultusunda eleştiren Barkey’in bu hadsiz ve açıkça tehdit eden açıklamaları ABD’nin Türkiye karşısında elinin ne kadar zayıfladığını da açık ediyor!!! Barkey’in makalesindeki diğer önemli bir husus da “ABD’nin Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı için tercihlerini ortaya koyması oluyor.” “Umutsuzca aday olmak isteyen” Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “samimi ve çalışkan” olmasına rağmen, “hem karizma eksikliğinden muzdarip hem de modası geçmiş göründüğünü” söylüyor. Barkey, Kılıçdaroğlu için “en zayıf aday o ve muhtemelen Erdoğan’a karşı kaybedecek.” değerlendirmesini yapıyor. Barkey Erdoğan’a karşı en güçlü aday olarak Ekrem İmamoğlu ismini 6’lı koalisyona dikte ettirerek işaret ediyor.

Pentagon’da 6’lı koalisyonun Alman Federal İstihbaratı ile iş birliği içinde Kılıçdaroğlunu muhalefetin cumhurbaşkanı adayı yapmak için kurulduğu istihbaratı üzerine ABD Başkanı Baydın’ın ikazı üzerine Büyükelçi Flake önce acil olarak 26 Ocak’ta İmamoğlu’nu ziyaret ediyor. Daha sonra Akşener başta olmak üzere Pentagon’un bilgisi dahilinde 6’lı koalisyonun 5 liderini ziyaret ederek İmamoğlu’nun adaylığını desteklemeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.

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ABD’NİN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ FLAKE’DEN KILIÇDAROĞLU’NA: ALEVİ’SİN KAZANMAN ZOR, EKREM’LE DEVAM EDELİM, SEN KOLTUĞUNDA KAL!

26 Ocak’ta Kılıçdaroğlu’nu ziyaret eden Jeff Flake, iddialara göre CHP lideri Kılıçdaroğlu’na uygun bir dille şu mesajı iletti: “Bir Alevi olarak cumhurbaşkanlığı seçiminde başarılı olman zor. Adaylık konusunda Ekrem İmamoğlu’nun önünü açmalısın. Eğer adaylık ısrarını sürdürürsen İmamoğlu, İYİ Parti ve HDP desteğiyle zaten aday olacak. Sen CHP’nin başında kalmaya devam etmelisin.”

Flake’in bu yöndeki telkinlerinden sonra parti içerisinde de baskıyla karşılaşan Kılıçdaroğlu, 27 Nisan tarihli grup konuşmasında tuhaf mesajlar vermiş ve CHP’deki ‘Ekremcilere’ şu sözlerle rest çekmişti: “Bütün yol arkadaşlarıma sesleniyorum. Ne pahasına olursa olsun yürüyeceğiz. Şimdi ya bana katılın, ya da yolumdan çekilin!”

CHP’YE ‘ULUSLARARASI’ MÜDAHALE. KILIÇDAROĞLU-BND İLİŞKİSİ DEVAM MI EDİYOR?

ABD Büyükelçisi, İmamoğlu adına kulis faaliyeti yürütürken, Kılıçdaroğlu, adaylık ısrarına devam edebilmek için CHP milletvekili olduğu bir süreçte görüşmeler yaptığı Almanya Federal İstihbarat Başkanlığı’nı (BND) devreye sokarak 6’lı masa taktik ve stratejilerini ancak kendisinin Cumhurbaşkanı seçilmesi şartına uygulayarak Pentagon’un “kazanamayacak aday” ambargosunu ekarte edip 6’lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı olmayı başarmıştı. Kılıçdaroğlu’nun BND ile ilişkilerinin devam ettiğinin en önemli delili de 6’lı masanın bildiri metninin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından emekli bir büyükelçi eliyle Almanya’nın Ankara büyükelçisi JÜRGEN SHULZ’A iletilmesi, büyükelçi tarafından metnin üzerinde gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra ilân edilmesi olmuştur. Bu husus bizzat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından detayları ile birlikte kamuoyuna açıklanmıştır.

ABD BÜYÜKELÇİSİ FLAKE İKİNCİ KEZ KILIÇDAROĞLU’NU NEDEN ZİYARET ETTİ, NE GÖRÜŞÜLDÜ

Her ne kadar taraflar bu ikinci ziyaretin bir nezaket ziyareti olduğunu iddia etseler de ilk ziyarette Flake’nin nezaket kuralları dışına taşarak Kılıçdaroğlu’nu CHP’nin Genel Başkanlığı ile tehdit etmesi şüphesiz hoş olmamıştı. Kılıçdaroğlu’nun BND üzerinden Almanya ile kurduğu ilişkilerin en önemli ayağı FETÖ’nün psikolojik harp söylemlerini Kılıçdaroğlu üzerinden Türk kamuoyuna enjekte etmesi olayıdır. 2023 çifte seçimlerine 1 aydan az bir süre kala Flake’nin ikinci kez Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etmesi en azından kazanamayacak aday olarak nitelendirdikleri Kılaçdaroğlu’na açık bir destek ziyaretidir. Bu görüşmede ABD Başkanı Biden’in açık bir şekilde Türkiye’de Recep Tayyip Erdoğan yönetiminin son bulması için muhalefete verdiği desteğin devam ettiğinin bir kez daha dile getirilmiş olması muhtemeldir. (...)"