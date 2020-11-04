Eski istihbarat daire başkanından şok iddia: Yazıcıoğlu yaralı olarak kurtulmuştu ama...

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı yazarı Bülent Orakoğlu, bugünkü köşe yazısında Yazıcıoğlu’nun kazadan yaralı olarak kurtulduğunu şu ifadelerle anlattı:

Yazıcıoğlu’nun bulunduğu helikopterin havada FETÖ’cü pilotların kullandığı F 16 ve F1 savaş uçaklarının yarattığı Türbülans ile düşürülmesi sonrasında Yazıcıoğlu’nun çok ağır yaralı olarak helikopter enkazından çıktığı düşen helikopterde bulunan İHA muhabiri İsmail Güneş’in 112 acil servisi telefonla araması sonrası yapılan konuşmalardan anlaşılmaktadır.

Yeni Şafak yazarı, bir önceki yazısındaki gibi Yazıcıoğlu’nun işkence ile öldürüldüğüne dair görüşünü tekrarlarken şunları yazdı:

FETÖ tarafından Yazıcıoğlu sağ kurtuldu hastaneye götürülüyor yalanı ile helikopter enkazına ulaşılmasını engelleyen TSK’ya sızmış FETÖ ve Avrupa Gladyosuna ait iki helikopter kısa süre içinde düşen helikopterin enkazına ulaşmış bir ekip helikopter içindeki kara kutu diyebileceğimiz iki teknik parçaları sökerken diğer grup Yazıcıoğlu’nu ve gazeteci İsmail’i helikopter enkazından çıkararak işkence ile öldürmüş veya donmaya terk etmişler sanırım. Ancak gazeteci İsmail’in çenesi kırılmadan önce bir kez daha Yazıcıoğlu helikopterde mi sorusuna İsmail Güneş bu kez helikopterde ancak ölü cevabı verdirildikten sonra İsmail’de Yazıcıoğlu ile aynı kaderi paylaştı sanırım.



Yazıcıoğlu’nun öldüğü olayla ilgili ByLock’ta bazı konuşmalar olduğunu aktaran Orakoğlu, şunları söyledi:

2009’da Muhsin Yazıcıoğlu’nun içerisinde bulunduğu helikopterin kırıma uğraması sonucu Yazıcıoğlu ve 5 kişinin hayatını kaybettiği olay, FETÖ’nün gizli haberleşme ağı ByLock’ta çıkan örgüt imamları arasındaki yazışmalarla da yeni bir boyut kazanarak Yazıcıoğlu suikastı Bylock konuşmalarına yansıyordu. FETÖ’nün son dakika verilerine yansıyan yeni ByLock konuşmaları şöyle:

Elazığ İl İmamı Mehmet D. “Benim başıma Yazıcıoğlu hadisesi gelince, hemen İzmir’e gittim. Barbaros abiyle görüştüm. O büyüğümüzle görüştü. İstanbul’da heyet toplandı. Öğlen El Aziz’e geldim noktayı koyduk. Tereyağından kıl çeker gibi iş halloldu. Amerika’ya gittiğimde büyüğümüz, sürecin en sıkıntılı hadisesiydi, dedi. Doğru yerle istişare. Bizim abilere kalsak ne var ki dedi bazıları. Hızlı hareket edilemedi bana göre.

Yazıcıoğlu suikastı ancak bu kadar itiraf edilir ne dersiniz?



Muhsin Yazıcıoğlu'nun içinde bulunduğu helikopter 2009 yılında Kahramanmaraş'tan Yozgat-Yerköy mitingine giderken bilinmeyen bir nedenle düştü. Aracın enkazı 48 saat sonra bulundu. Ortaya atılan suikast iddialarının araştırılması için 2 Şubat 2010 tarihinde pek çok siyasi ismin önergesiyle Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu. Ekim 2014’te ilk duruşması görülen davada 10 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.