0553 313 94 23

Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz

Genelkurmay eski istihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 10:22
Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz

Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge ile ilgili Türkiye ve ABD arasında devam eden görüşmelerde anlaşmazlık sürüyor.

Güvenli Bölge’yle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Genelkurmay eski İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, ABD’ye güvenilmemesi gerektiğinin altını çizerek, “Milli değerlerimize uygun hareket etmeliyiz. Eğer bu menfaatlerimizden savruluyorsa o zaman ABD’ye dur demeliyiz! Bunu demek zorundayız. ABD’nin niyetinin ne olduğunu biliyoruz. Orada bir devletçik kurmak istiyor. 1991 yılında Çekiç Güç ile bunun bir parçasını Irak’ta kurdu. Bu olaya daha geniş baktığımızda ABD, İsrail’in güvenliğini sağlamak için bu bölgede Suriye ve Irak’ın parçalanmasını istiyor. İran’ın tecrit edilmesini istiyor” dedi.

Milli Gazete'nin haberine göre; Türkiye ile ABD arasında devam eden Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge ile ilgili anlaşmazlık sürüyor. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Genelkurmay eski İstihbarat Başkanıİsmail Hakkı Pekin, Güvenli Bölge’nin derinliğine ilişkin Türk ve ABD’li heyetlerin görüşmelerinde herhangi bir anlaşmaya daha varılmaması dikkat çekiyor.

Görüş farklıları var

ABD ile Türkiye arasında çok ciddi görüş ayrılıklarının olduğunun altını çizen Pekin, “Ancak Milli Savunma Bakanı yaptığı son açıklamada ABD ile görüşlerinin birbirine yakınlaştığını söyledi. Üç konuda mutabakata varıldığı duyuruldu; Türkiye’nin güvenlik endişesinin ortadan kaldırılacağı, PYD’nin güneye çekileceği, 40 kilometreye yakın bir güvenli bölgenin kurulacağı belirtiliyordu. Bu yapılan anlaşma üç tarafa da manevra yeteneği sağlıyor. Çünkü genel esaslar belli değil. Buna karşı Müşterek Harekât Merkezi kuruluyor. Burada gözlem noktasının nerede kurulacağı önemli. Burada Suriye’de ağır silahlar nereye kadar çekilecek? Derinlik ne kadar olacak? Güvenlik bölgesinin denetimini kim sağlayacak? Hava sahasının kontrolü nasıl olacak? Bu sorular önümüzdeki günlerde çok konuşulacak. Bir belirsizlik var” diye konuştu.

ABD, İsrail'in güvenliğini korumak istiyor

Pekin, ABD’nin Güvenli Bölge’yle Türkiye’yi oyaladığını ve zaman kazanmaya çalıştığını dile getirerek, şöyle devam etti:

ABD’nin niyetinin ne olduğunu biliyoruz. Orada bir devletçik kurmak istiyor. Bu olaya daha geniş baktığımızda ABD, İsrail’in güvenliğini sağlamak için bu bölgede Suriye ve Irak’ın parçalanmasını istiyor. İran’ın tecrit edilmesini istiyor. ABD orada bir Kürdistan devleti kurmak istiyor. 1991 yılında Çekiç Güç ile bunun bir parçasını Irak’ta kurdu. Buna biz de destek olduk. ABD güvenli bölge kurmak istemiyor, tampon bölge kurmak istiyor. Tampon bölgenin amacı, bizim o bölgeye müdahale etmemize engel oluyor. Asıl soru güvenli bölge içinde kalacak halkı kim yönetecek? Bölgede Türkiye’nin fiilen kontrolü sağlayacak bir sistem olması gerekiyor. Bunun içinde bölgede bulunan Araplar, aşiretlerle konuşması gerekiyor. Bunları bir denklem içine sokması gerekiyor. Suriye ile mutlaka görüşmesi gerekiyor. Bölgedeki yerel halka PKK diye bakmaması gerekiyor. Orada PKK’ya karşı olan binlerce kişi var.

ABD’ye dur demeliyiz

Güvenli Bölge ile ilgili ABD ile Türkiye arasında devam eden görüşmelere değinen Pekin, “ABD’ye güvenmemeliyiz. Güvenmeyeceğimizi en son Münbiç’te ve F-35’lerde öğrendik. Güvensek bile yeterli kontrol denetimini uygulamak suretiyle kendi milli politikamızı uygulamak zorundayız. Milli değerlerimize uygun hareket etmeliyiz. Eğer bu menfaatlerimizden savruluyorsa o zaman ABD’ye dur demeliyiz! Bunu demek zorundayız. Bunu yapamazsın, sen burada devlet kurmak istiyorsun demeliyiz. Bunu devlet adamlarının söylemesi lazım. Söylemekle kalmayıp bunun fiili hareketini yapıp, gücünü orada bekletmesi gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 10:22
  1. Milli Savunma Bakanlığı
  2. İsmail Hakkı Pekin
  3. Güvenli Bölge

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) Kadıköy’de lüks cipin motosikletliye çarpıp kaldırıma çıktığı anlar kamerada
    1. (Özel) Kadıköy’de lüks cipin..
    2. Kayyım sonrası ilk açıklama! Ekrem..
    3. GÜNCELLEME - Nevşehir'de 94 turist..
    4. Kanarya Adaları’nda yangın yayılıyor
    5. Avrupa borsaları
    6. Profilo AVM satılıyor
    7. Ordu’da film gibi köpek ve inek..
    8. Memur kesimi hükümetin toplu iş..
    9. Yayla dönüşü motosiklet kazası: 1 ölü,..
    10. Bakanlıktan İmamoğlu’nun yağış ile..
    11. Hafif ticari araç yoldan çıktı : 1..
    12. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    13. Üzerine duvar devrilen çocuk öldü
    14. Otomobil kaldırıma çarptı : 2 yaralı
    15. Bursa’da ayı ailesine kurtarma..
    16. ABD’de 50 yıllık şişe içinde mektup..
    17. Niğde’de uyuşturucu satan şahıs..
    18. Türkiye’de ilk ‘Satranç Boks’..
    19. "Derdi halkına hizmet olan herkesle..
    20. Turistler cep telefonu ile Kemer’i..
    21. Aileyi öze dönüş kurtarır
    22. İran'dan ABD'ye tanker uyarısı!
    23. Pitbull besleyene 7 bin 802 lira ceza
    24. İran’a ait petrol tankeri..
    25. İran ABD'yi petrol tankerine müdahale..
    26. Tır şoförünün düğününde renkli konvoy
    27. Emekli polis memuru antika eşyalarla..
    28. Hobi olarak başladı talebe yetişemiyor
    29. Gurbetçi Bünyanlılar Buluşmaya Devam..
    30. Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak'ın..
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    FETÖ firarisi Emre Uslu’ya çok sert tepki! 'Şahsiyetsiz, hain köpek'
    FETÖ firarisi Emre Uslu’ya çok sert tepki! 'Şahsiyetsiz, hain köpek'
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    Erdoğan bombalı saldırıda zarar gören bina için talimatı vermişti... Harekete geçildi!
    Erdoğan bombalı saldırıda zarar gören bina için talimatı vermişti... Harekete geçildi!
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!