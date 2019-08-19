Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz

Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge ile ilgili Türkiye ve ABD arasında devam eden görüşmelerde anlaşmazlık sürüyor.

Güvenli Bölge’yle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Genelkurmay eski İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, ABD’ye güvenilmemesi gerektiğinin altını çizerek, “Milli değerlerimize uygun hareket etmeliyiz. Eğer bu menfaatlerimizden savruluyorsa o zaman ABD’ye dur demeliyiz! Bunu demek zorundayız. ABD’nin niyetinin ne olduğunu biliyoruz. Orada bir devletçik kurmak istiyor. 1991 yılında Çekiç Güç ile bunun bir parçasını Irak’ta kurdu. Bu olaya daha geniş baktığımızda ABD, İsrail’in güvenliğini sağlamak için bu bölgede Suriye ve Irak’ın parçalanmasını istiyor. İran’ın tecrit edilmesini istiyor” dedi.

Milli Gazete'nin haberine göre; Türkiye ile ABD arasında devam eden Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge ile ilgili anlaşmazlık sürüyor. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Genelkurmay eski İstihbarat Başkanıİsmail Hakkı Pekin, Güvenli Bölge’nin derinliğine ilişkin Türk ve ABD’li heyetlerin görüşmelerinde herhangi bir anlaşmaya daha varılmaması dikkat çekiyor.

Görüş farklıları var

ABD ile Türkiye arasında çok ciddi görüş ayrılıklarının olduğunun altını çizen Pekin, “Ancak Milli Savunma Bakanı yaptığı son açıklamada ABD ile görüşlerinin birbirine yakınlaştığını söyledi. Üç konuda mutabakata varıldığı duyuruldu; Türkiye’nin güvenlik endişesinin ortadan kaldırılacağı, PYD’nin güneye çekileceği, 40 kilometreye yakın bir güvenli bölgenin kurulacağı belirtiliyordu. Bu yapılan anlaşma üç tarafa da manevra yeteneği sağlıyor. Çünkü genel esaslar belli değil. Buna karşı Müşterek Harekât Merkezi kuruluyor. Burada gözlem noktasının nerede kurulacağı önemli. Burada Suriye’de ağır silahlar nereye kadar çekilecek? Derinlik ne kadar olacak? Güvenlik bölgesinin denetimini kim sağlayacak? Hava sahasının kontrolü nasıl olacak? Bu sorular önümüzdeki günlerde çok konuşulacak. Bir belirsizlik var” diye konuştu.

ABD, İsrail'in güvenliğini korumak istiyor

Pekin, ABD’nin Güvenli Bölge’yle Türkiye’yi oyaladığını ve zaman kazanmaya çalıştığını dile getirerek, şöyle devam etti:

“ABD’nin niyetinin ne olduğunu biliyoruz. Orada bir devletçik kurmak istiyor. Bu olaya daha geniş baktığımızda ABD, İsrail’in güvenliğini sağlamak için bu bölgede Suriye ve Irak’ın parçalanmasını istiyor. İran’ın tecrit edilmesini istiyor. ABD orada bir Kürdistan devleti kurmak istiyor. 1991 yılında Çekiç Güç ile bunun bir parçasını Irak’ta kurdu. Buna biz de destek olduk. ABD güvenli bölge kurmak istemiyor, tampon bölge kurmak istiyor. Tampon bölgenin amacı, bizim o bölgeye müdahale etmemize engel oluyor. Asıl soru güvenli bölge içinde kalacak halkı kim yönetecek? Bölgede Türkiye’nin fiilen kontrolü sağlayacak bir sistem olması gerekiyor. Bunun içinde bölgede bulunan Araplar, aşiretlerle konuşması gerekiyor. Bunları bir denklem içine sokması gerekiyor. Suriye ile mutlaka görüşmesi gerekiyor. Bölgedeki yerel halka PKK diye bakmaması gerekiyor. Orada PKK’ya karşı olan binlerce kişi var.”

ABD’ye dur demeliyiz

Güvenli Bölge ile ilgili ABD ile Türkiye arasında devam eden görüşmelere değinen Pekin, “ABD’ye güvenmemeliyiz. Güvenmeyeceğimizi en son Münbiç’te ve F-35’lerde öğrendik. Güvensek bile yeterli kontrol denetimini uygulamak suretiyle kendi milli politikamızı uygulamak zorundayız. Milli değerlerimize uygun hareket etmeliyiz. Eğer bu menfaatlerimizden savruluyorsa o zaman ABD’ye dur demeliyiz! Bunu demek zorundayız. Bunu yapamazsın, sen burada devlet kurmak istiyorsun demeliyiz. Bunu devlet adamlarının söylemesi lazım. Söylemekle kalmayıp bunun fiili hareketini yapıp, gücünü orada bekletmesi gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.