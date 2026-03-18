Teknoloji Eski iPhone'lar siber suçluların radarında
Eski iPhone'lar siber suçluların radarında

Eski iPhone'lar siber suçluların radarında

Başlangıçta üst düzey casusluk için tasarlanan “sıfırıncı gün” yazılımları, artık eski iPhone ve iPad modellerindeki kullanıcıların banka hesapları ve kripto varlıklarını hedef alıyor; uzmanlar cihazları güncel tutmanın ve güvenlik önlemlerini artırmanın kritik olduğunu vurguluyor.

Siber güvenlik dünyasında "sıfırıncı gün" olarak adlandırılan ve başlangıçta üst düzey casusluk operasyonları için tasarlanan yazılımlar, artık sıradan kullanıcıların finansal varlıklarını tehdit ediyor.

Güvenlik uzmanları, iOS 13 ile 17 arasındaki sürümleri kullanan eski iPhone ve iPad modellerini hedef alan "Coruna" adlı saldırı kitine karşı kullanıcıları dikkatli olmaya çağırıyor. Profesyonel casusluk araçlarının el değiştirerek kripto para hırsızlığına evrilmesi, eski cihaz sahiplerini siber suçluların doğrudan radarına sokuyor.

Bitdefender Türkiye operasyonlarını yürüten Laykon Bilişim'in verilerine göre, geçmişte sadece gazeteciler veya devlet yetkilileri gibi belirli profilleri hedef alan bu karmaşık araçlar, günümüzde banka hesaplarını ve dijital cüzdanları boşaltmak için kullanılıyor. Apple'ın bu tehdide karşı iOS 15.8.7 ve 16.7.15 gibi acil güvenlik yamalarını devreye alması, riskin boyutunu gözler önüne seriyor. Uzmanlar, "benim cihazımda çalınacak veri yok" düşüncesinin günümüzde en büyük güvenlik zafiyetlerinden biri haline geldiğini vurguluyor.

ESKİ CİHAZLAR İÇİN 5 STRATEJİK ÖNLEM

Siber saldırganlar genellikle tuzak siteler ve sahte finans platformları üzerinden cihazlara sızmayı hedefliyor. Uzmanlar, özellikle iPhone 6s'ten iPhone X'e kadar olan eski model kullanıcılarının cihazlarını vakit kaybetmeden mevcut en son sürüme güncellemelerini öneriyor. Bunun yanı sıra, şüpheli bağlantılardan uzak durulması, Apple cihazlarındaki "Kilit Modu"nun aktif edilmesi ve işletim sistemi güncellemelerini destekleyecek bağımsız bir mobil güvenlik yazılımı kullanılması, dijital varlıkları korumak için temel şartlar arasında gösteriliyor.

