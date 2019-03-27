Eski Interpol Başkanı kamu hizmetinden ihraç edildi

Çin'de geçen eylülde gözaltına alınan eski Interpol Başkanı Mıng Hongvey, Çin Komünist Partisinden ve kamu hizmetinden ihraç edildi.

Çin Komünist Partisinden yapılan açıklamada, Mıng'ın ailesinin "müsrif yaşam biçimini" karşılayabilmek için görevini kötüye kullandığı ve eşinin, adını şahsi çıkarları için kullanmasına izin verdiği, bu nedenle partiden ve kamu hizmetinden ihraç edildiği bildirildi.

Parti ilkelerine ve kararlarına uymakta başarısız olan Mıng'ın, yolsuzluk suçlamasıyla yargılanmayı beklediği belirtildi.

Ömür boyu hapisle karşı karşıya

Çin'de yolsuzluk, genellikle uzun süre veya ömür boyu hapisle cezalandırılıyor.

Interpol'den geçen ekim başında yapılan açıklamada, Interpol Başkanı seçilmeden önce Çin Komünist Partisinde önemli görevler üstlenen Mıng Hongvey'in ülkesini ziyaret etmek üzere 29 Eylül'de Fransa'dan ayrıldığı ve bu tarihten beri kendisinden haber alınamadığı bildirilmişti.

Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu, birkaç gün sonra Çin Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı da olan Mıng hakkında yasaları ihlal ettiği şüphesiyle soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Interpol, Çin'in soruşturma duyurusunun ardından, Mıng'ın istifa ettiğini açıklamıştı.

Kasım 2016'da Interpol Başkanı seçilen Mıng'ın 2020'ye kadar görevde kalması bekleniyordu.

Mıng Hongvey'in eşi Grace Mıng, kendisi ve kızı için Fransa'dan sığınma talebinde bulunmuştu.