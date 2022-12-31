Eski İngiliz kick boksçunun yaptığına bak!

Sosyal medyada oldukça popüler olan eski İngiliz kick boksçu Andrew Tate, Romanya savcılığı tarafından “insan kaçakçılığı, tecavüz ve organize suç örgütü kurduğu” göz altında. Birçok şampiyonluğu bulunan sporcu için ortaya atılan suçlamalar ise herkesi şaşırttı.

Sosyal medya ikonu ve eski kick boksçu Andrew Tate, Romanya’da savcılık tarafından, “insan kaçakçılığı, tecavüz ve organize suç örgütü kurduğu” gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Romanya savcılığı, Andrew Tate ile birlikte erkek kardeşi Tristan Tate ve 2 Rumen vatandaşın daha evlerine yapılan baskın sonucu gözaltına alındığını duyurdu. Tate kadeşler hakkında nisan ayından bu yana cezai soruşturma yürütülüyordu.

Savcılık açıklamasında, “Dört şüphelerin, kadınları özel paralı internet sitelerinde yer almaya zorlamak için organize suç şebekesi oluşturdukları görülüyor. Bu kişilerin bu yasa dışı işten önemli miktarlarda para kazandığı düşünülüyor.” ifadeleri kullanıldı.

Savcılık, 6 kadının zanlılar tarafından zorla alıkonarak, cinsel istismara zorlandığını bildirildi. Tate, daha önce “kadın düşmanı yorumları ve nefret söylemi” nedeniyle birçok sosyal medya platformundan yasaklanmıştı.

36 yaşındaki eski bir kick boksçu olan Tate, 3 kez ISKA dünya şampiyonu ve Enfusion şampiyonudur. İşte kazandığı bazı başarılar:

-2014 Enfusion Dünya Şampiyonu, 90 kilogram

-2013 ISKA Dünya Tam Temaslı Hafif Cruiserweight Şampiyonu

-2011 ISKA Dünya Tam Temaslı Hafif Ağır Siklet Şampiyonu

-2009 IKF İngiliz Cruiserweight Şampiyonu

-2009 ISKA İngilizce Tam Temaslı Hafif Cruiserweight Şampiyonu