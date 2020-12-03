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Yerel Eski İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Selek vefat etti
Yerel

Eski İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Selek vefat etti

İzmir’in Aliağa ilçesinde 1993-2009 yılları arasında İlçe Sağlık Müdürlüğü görevini yürüten Dr. Mustafa Selek, tedavi gördüğü hastanede koronavirüse yenik düştü.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 01:01:00 -
Eski İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Selek vefat etti

İzmir’in Aliağa ilçesinde geçmiş yıllarda İlçe Sağlık Müdürlüğü görevinde de bulunan Dr. Mustafa Selek, tedavi gördüğü hastanede koronavirüse yenik düştü.

Dr. Mustafa Selek koronavirüse yenik düştü

İzmir’in Aliağa ilçesinde 1993-2009 yılları arasında İlçe Sağlık Müdürlüğü görevini yürüten ve kendi isteği ile görevinden ayrıldıktan sonra emekli olan, daha sonraise bir fabrikanın işyeri hekimi olarak yaşantısına devam eden Dr. Mustafa Selek, bir süredir tedavi gördüğü hastanede koronavirüse yenik düştü.

30 yıllık meslek hayatının 27 yılını Aliağa'da geçirmiş olan Dr. Mustafa Selek’in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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