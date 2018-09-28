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Eski il emniyet müdürü tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan eski Giresun Emniyet Müdürü Hikmet Bulak, FETÖ üyeliği suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

28 Eylül 2018 Cuma 17:13
Eski il emniyet müdürü tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Bulak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcılarına ifade veren Bulak, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan Bulak, tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderildi.

SORUŞTURMA

İstihbarat kökenli emniyet müdürü olan Bulak, 2011 öncesi Mersin'de TEM Şubeden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken, terfi alarak Giresun Emniyet Müdürü olmuştu.

FETÖ ile iltisakı nedeniyle 26 Ekim 2016'da emniyet teşkilatından ihraç edilen Bulak'ın rütbeleri, 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile alınmıştı.
ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Bulak, Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla FETÖ'ye üye olma suçundan aranırken, Ankara'da Ostim'de yakalanmıştı.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 17:13
  1. Mersin
  2. Giresun
  3. Ankara
  4. giresun
  5. Hikmet Bulak
  6. FETÖ

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