Eski Hürriyet çalışanı ifşa etti: Olaylar olaylar!..

Demirören Grubu’na satılmasıyla son günlerde gündemden düşmeyen Hürriyet’in bütün pislikleri ortaya çıkıyor. Aydın Doğan’ın elinde darbecilerin ve İslam düşmanlarının silahı haline gelen sözde gazetedeki pislikler, Hürriyet’in eski çalışanı olan ve ismi açıklanmayan biri tarafından tek tek anlatıldı.

SüperhaberTV’ye konuyu anlatan gazetecinin yazısının can alıcı bölümleri şöyle:

Bir daldan bir dala zıplayan medya maymunu Ertuğrul Özkök'ün yeni patrona yaranmak için geliştirdiği stratejileri çekirgeleriyle paylaştığını yazmadık. Özkök'ün yakın arkadaşı ve kızının sevgilisi Fatih Çekirge'nin Beştepe'ye yakınlığından faydalanmaya çalıştığını yazmadık.

Yayın yönetmeni Fikret Bila'nın kendisini Milliyet'ten kovan eski patronu Erdoğan Demirören'e "evet efendim, sepet efendim" tavrını yazmadık.

75 yaşında emekli edilince yaygara koparıp aylarca ağlayan Fikret Ercan'ın başarılı muhabirler ile yazarlar ayak oyunlarıyla gazeteden kovulurken sessiz kaldığını yazmadık.

Tufan Türenç'in yazı işleri masasında herkesin içinde tırnaklarını kesmesini yazmadık.

Hürriyet'te skandallar bitmez. Hangi birini yazalım?

Çalışanları avans çekmiş gösterip paraları cebe indiren, ve kumara harcayan eski insan kaynakları müdürü Sancak'ı...

Biseksüel olduğunu açıklayan Elif Şafak'ın eşi Zaman gazetesi kökenli Eyüp Can, yılbaşı partisinde 6. katın hangi uzun bacaklı dilberiyle öpüştüğünü...

Doğan Grubu'nun gazete batırmış yayın yöntemlerini Hürriyet'e yazar yaparak ödüllendirdiğini yazmadık. Bakınız Ertuğrul Özkök, Mehmet Yılmaz, Eyüp Can, Rahmi Turan, İsmet Berkan, vb.

Reklam servisinin yazarlara gizlice reklam yazıları yazdırıp okurları kandırdığını yazmadık.

2016 senesinde reklam gelir hedefinde yarıyı bile bulamadıklarını, ve 15 Temmuz darbe girişimini kınayan, devlette birlik beraberlik mesajları veren reklamlar sayesinde hedeflerin aşıldığını yazmadık. Reklam ayrı yazı konusu.

Twitter'da Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Çıktı gene tipini ......ğim" yazan Gonca Vuslateri'ni Kelebek'e kimin yazar yaptığını yazmadık. Magazin ayrı yazı konusu...

Ahmet Hakan'ı "hödük" buldukları için dışlayan "büyük abi" yazarları (Ertuğrul Özkök, Mehmet Yalçın, Fatih Çekirge, Kanat Atkaya) yazmadık.