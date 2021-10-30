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Yaşam Eski hükümlü şimdi ‘bisikletçi’ oldu
Yaşam

Eski hükümlü şimdi ‘bisikletçi’ oldu

Hükümlülerin topluma kazandırılmaları ve istihdam edilmelerine yönelik yürütülen projeler kapsamında Antalya’nın Alanya ilçesinde devlet desteği alan eski hükümlü Lütfü Özbaş, baba mesleği bisiklet tamirciliğine başlayarak kendi atölyesini açtı.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 16:29:00 -
Eski hükümlü şimdi ‘bisikletçi’ oldu

YENİ AKİT  ANKARA

Adalet Bakanlığı’nın uygulamaya koyduğu modern infaz sistemi ile hükümlü ve tutukluların iyileştirilmesi, tahliyelerinden sonra meslek edindirilmeleri ve topluma kazandırılmalarına yönelik yürütülen projeler devam ediyor. Projeler kapsamında Denetimli Serbestlik Müdürlükleri koordinasyonunda açılan eğitimlere katılarak sertifikalı meslek sahibi olan eski hükümlüler, aldıkları devlet destekleriyle de kendi işlerini kurabiliyor.

Devletten hibe aldı

Antalya’nın Alanya ilçesinde de evli ve 1 çocuk babası eski hükümlü Lütfü Özbaş, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Türkiye İş Kurumu iş birliğiyle yürütülen ‘Engellilere ve Eski Hükümlülere Yönelik Hibe Desteği’ projesine başvurdu. Başvurusu kabul edilen Özbaş, devletten aldığı hibeyle kendi bisiklet atölyesini kurarak baba mesleği olan bisiklet tamirciliği yapmaya başladı.

Kendi işimin sahibiyim

Devletten aldığı destekle kendi hayatında yeni bir sayfa açtığını belirten Lütfü Özbaş, baba mesleği yapmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Kendi işinin patronu olduğunun altını çizen Özbaş, “10 aydır bu işi yapıyorum. Kendi işimin sahibiyim. Devletimize çok teşekkür ediyorum. Hibe ödemesini hemen yaptılar, beni kalkındırdılar, topluma yeniden kazandırdılar. Alanya Adliyesi ve Alanya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü çalışanlarına destekleri için çok teşekkür ediyorum. İşimi daha da geliştirmek istiyorum. Benim gibi tahliye olan arkadaşlara tavsiyem Denetimli Serbestlik Müdürlüğündeki personelin önerilerini dikkate alsınlar. Devletimiz destek veriyor, emekleriyle çalışıp evlerine helal ekmek götürsünler” ifadelerini kullandı.

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