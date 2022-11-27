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Siyaset Eski hocası Akşener’i köşeye sıkıştırdı
Siyaset

Eski hocası Akşener’i köşeye sıkıştırdı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ortaokul öğretmeni Zerrin Köksal'ı ziyaret etti. Akşener ile eski öğretmeni arasındaki bir diyalog gündeme oturdu.

Yeniakit Publisher
2022-11-27 12:47:00 -
Eski hocası Akşener’i köşeye sıkıştırdı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ortaokul öğretmeni Zerrin Köksal'ı, kaldığı Validebağ Huzurevinde ziyaret etti.

Meral Akşener, beraberindeki partili bir grupla İzmit Ortaokulundan öğretmeni olan ve Validebağ Huzurevinde kalan 97 yaşındaki Zerrin Köksal'ı ziyaret ederek elini öptü. Akşener, Köksal ve diğer huzurevi sakinleri ile bir süre sohbet etti.

Validebağ Huzurevinin çok güzel bir yer olduğunu söyleyen Akşener, politikaya başlamadan önce, Acıbadem'de oturduğu dönemde buraya çok gelip gittiğini anlattı.

Meral Akşener'in öğretmeni Zerrin Köksal ise "Meral'ciğim iyi bir ailenin kızıdır. Kendisi çok çok iyidir. Tahmin edemeyeceğiniz kadar çok iyi bir insan, çok sevdiğim bir öğrenciydi. İYİ Partiyi kurarak da çok güzel başarılara ulaşacak inşallah. İstikbalin reis-i cumhuru, başbakanı." dedi.

Öğretmeninin sözleri üzerine Akşener, "Hocam buraya girmesek" diye cevap verdi.

Meral Akşener, 1974'te Bursa Kız Öğretmen Lisesinden mezun olduğunu, siyasi kimliğiyle değil öğretmen kimliğiyle burada bulunduğunu belirtti.

Zerrin Köksal'ın oğlu Ahmet Köksal, Akşener'in her yıl Öğretmenler Günü vesilesiyle annesini ya ziyaret ettiğini ya da telefonla arayıp halini, hatırını sorduğunu aktardı.

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