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Siyaset Eski HDP'liden çok konuşulacak sözler: CHP ve İYİ Parti'nin istediği yasak aşk
Siyaset

Eski HDP'liden çok konuşulacak sözler: CHP ve İYİ Parti'nin istediği yasak aşk

Eski HDP Milletvekili Altan Tan, CHP ve İYİ Parti'nin terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den destek isteyip fotoğraf vermemesini "yasak aşk" olarak nitelendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 12:15:00 -
Eski HDP'liden çok konuşulacak sözler: CHP ve İYİ Parti'nin istediği yasak aşk

Eski HDP Milletvekili Altan Tan, CHP ve İYİ Parti'nin HDP ile birlikte kameralar önünde gözükmek istememesi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"CHP ile İYİ Parti Kürt seçmenden destek istiyor ama HDP ile fotoğraf vermek istemiyor. Neden?" sorusuna Altan Tan "Bunların istediği 'yasak aşk'. Bu yasak aşktan bir şey çıkmaz" cevabını verdi.

"Nikâhın anlamı, açık ve meşru olmasıdır" diyen Tan şunları kaydetti:

"Muhalefetin HDP’ye veya Kürtlere dediği şu: 'Sakın bize yanaşmayın, selam sabah da vermeyin, mümkünse kapımızın önünden de geçmeyin' Neden? 'Annem görse kızar, babam görse kızar, karım görse kıyametleri koparır, çocuklarım duysa nara atar. Milliyetçi, ulusalcı, laikçi çevreler sizle en ufak bir bağlantımızı ya da ilişkimizi duysalar, kıyameti koparırlar bize oy vermezler."

CHP, İYİ Parti ve HDP'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı gönderebimek için bir araya geldiğini ifade eden Tan, "Diyorlar ki, 'Siz bütün oylarınızı bize verin. Tayyip Erdoğan, sizin de bizim de düşmanımız. Düşmanım düşmanı dostumdur. Biz beraber bunu yollayayım sonra gereğini düşünürüz" dedi.

"Bu işler gizli kapaklı gitmez. Açık şeffaf, makul ve meşru çizgilerde olması lazım" diyen Altan Tan, ayrıca CHP, İYİ Parti ve HDP'nin cumhurbaşkanlığı seçimleri için ortak aday çıkarmasının mümkün olmadığını ifade etti.

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Yorumlar

ŞUAYIP

Millet her şeyi görüyor
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Murat

Hay ağzına sağlık Altan Tan doğruyu demişsin türkücü asenalar kivirmaya devam etsin bakalım ne kadar gidecek Erdoğan düşmanlığının sonu alenen bunların ecnebi den iltica istemesine kadar gidecek bahçeli ekmek için ekmoleddini 2014 te cehape ile desteklerken iyiydi 2015 ten sonra ülke kendini buldu şerefsiz terör örgütünün hainlerini birer birer tepeledi cayirtisi bu çakma Atatürkcu ve milliyetcilerden geldi önceden pkk ya teslim olan devlet 18000 Lea aldı oda resmisi gözünün içine aoka şoka izletti bunlara da ama tık yok bunlarda bahcelimi değişti yoo adam üstüne birde HDP kapatılsın diye tek kişilik ordu misali mücadele ediyor irtica diye parti kapatan kapattıran hainler bunları akliyor vay arkadaş ne günlere geldik laf salatası yapanların ağzına lafı tiktikca nereleri ile kıvıracaklarını şaşırdılar e tabi siraze kayinca böyle oluyor daha da kayacak merak etmesinler
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