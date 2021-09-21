Eski HDP'liden çok konuşulacak sözler: CHP ve İYİ Parti'nin istediği yasak aşk

Eski HDP Milletvekili Altan Tan, CHP ve İYİ Parti'nin HDP ile birlikte kameralar önünde gözükmek istememesi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"CHP ile İYİ Parti Kürt seçmenden destek istiyor ama HDP ile fotoğraf vermek istemiyor. Neden?" sorusuna Altan Tan "Bunların istediği 'yasak aşk'. Bu yasak aşktan bir şey çıkmaz" cevabını verdi.

"Nikâhın anlamı, açık ve meşru olmasıdır" diyen Tan şunları kaydetti:

"Muhalefetin HDP’ye veya Kürtlere dediği şu: 'Sakın bize yanaşmayın, selam sabah da vermeyin, mümkünse kapımızın önünden de geçmeyin' Neden? 'Annem görse kızar, babam görse kızar, karım görse kıyametleri koparır, çocuklarım duysa nara atar. Milliyetçi, ulusalcı, laikçi çevreler sizle en ufak bir bağlantımızı ya da ilişkimizi duysalar, kıyameti koparırlar bize oy vermezler."

CHP, İYİ Parti ve HDP'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı gönderebimek için bir araya geldiğini ifade eden Tan, "Diyorlar ki, 'Siz bütün oylarınızı bize verin. Tayyip Erdoğan, sizin de bizim de düşmanımız. Düşmanım düşmanı dostumdur. Biz beraber bunu yollayayım sonra gereğini düşünürüz" dedi.

"Bu işler gizli kapaklı gitmez. Açık şeffaf, makul ve meşru çizgilerde olması lazım" diyen Altan Tan, ayrıca CHP, İYİ Parti ve HDP'nin cumhurbaşkanlığı seçimleri için ortak aday çıkarmasının mümkün olmadığını ifade etti.