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Eski HDP'li Milletvekili Ahmet Şık'tan isyan çağrısı

Eski HDP'li İstanbul Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık, "Tutuklama istemiyle hakim karşısına çıkartılan Boğaziçili öğrencilerin serbest bırakılması sonrası yaptığı açıklamada "Kimse seçimle gidiyorlar sayıklamasının peşinden gitmesin artık." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 01:30:00 -

Boğaziçili öğrencilerin serbest bırakılması sonrası açıklamalarda bulunan Eski HDP'li İstanbul Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık, "Kimse seçimle gidiyorlar sayıklamasının peşinden gitmesin artık. Mafyayla, hukukla mücadele edilmez. Herkes yurttaşlık görevini yerine getirmeli, bu mücadeleye omuz verilmeli." dedi.

Sosyal medyada büyük tepki çeken ifadelerin ardından, bir çok sosyal medya kullanıcısı Şık'ın "sokak eylemlerine çağrıda" bulunduğunu söyledi.

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