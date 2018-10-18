0553 313 94 23

Eski hakime FETÖ üyeliğinden hapis cezası

15 Temmuz darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ağır ceza hakimi Habip Atasoy, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

18 Ekim 2018 Perşembe 16:18
Eski hakime FETÖ üyeliğinden hapis cezası

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık Atasoy ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet Savcısı Erdal Akdağ, esasa ilişkin mütalaasında, Atasoy'un örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığının tespit edildiğini, tanık beyanları doğrultusunda da Atasoy'un bilerek ve isteyerek FETÖ'nün hiyerarşik yapılanması içerisinde yer aldığını belirtti.

Savcı Akdağ, sanık Atasoy'un "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Tahliye ve beraatini istedi

Mütalaaya karşı savunma yapan Atasoy, isnat edilen suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesine ve beraatine karar verilmesini talep etti.

Sanık avukatının savunmasının ardından kararını açıklayan Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal, sanık Atasoy'un "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili maddesi gereği yarı oranda artırıma giden mahkeme heyeti, cezayı 9 yıla çıkardı ancak takdir hakkı kullanan heyet, cezayı 7 yıl 6 ay olarak belirledi.

Eski Bolu Ağır Ceza Hakimi olan Atasoy, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra meslekten ihraç edilerek 20 Temmuz'da tutuklanmıştı.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 16:18
  1. Bolu
  2. Ankara
  3. Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal
  4. fetö

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karlov'un katili Altıntaş'ın 'mahrem abisi' hakim karşısında
    1. Karlov'un katili Altıntaş'ın 'mahrem..
    2. Katkı maddelerinin zararını biliyor..
    3. Japonya'dan Rusya'ya 3'üncü protesto..
    4. Kaçak avcıya, 4 sakarmeke için 5 bin..
    5. Çorum'da tefeci operasyonu! 7 kişi..
    6. Bu testle kalp hastalığına yakalanma..
    7. Siirt'te tarihi eser operasyonu
    8. Kaşıkçı olayı, petrol fiyatlarını..
    9. Havalimanında nefes kesen operasyon!..
    10. Rusya'dan ABD'ye: Bu ticaret savaşı..
    11. Galatasaray'da deprem! Yıldız oyuncu..
    12. Aktardan tavsiyeler
    13. 29 yaşındaki genç, yalnız yaşadığı..
    14. Avustralya Gizli Servisi Başbakanı..
    15. Cam temizleyici yerine...
    16. Hayatlarında ilk kez drone gören..
    17. Bilal Erdoğan: Neslimizi koruyacak..
    18. İznik’te korumaya alınan alanda 1..
    19. Makineye kolu sıkıştı, elinde..
    20. Maradona Putin ile görüşmeyi reddetti!..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın

    Günün Karikatürü

    18 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı