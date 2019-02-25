Eski hakem Erman Toroğlu: Galatasaray futbol anlamında ne yaptı?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 23. haftasında sahasında Akhisarspor' u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından A Spor'da Erman Toroğlu müsabakayı yorumladı.

Galatasaray santrforum yok diyordu. 2 tane santrfor aldı. Galatasaray bu topu oynuyorsa tek sorumlu Fatih Terim'dir. Hakemin omuz atmasına rağmen, zaman zaman hakemin Galatasaray lehine verdiği kararlara rağmen... Hakemin omuz atmasına rağmen Galatasaray eğer buysa, Galatasaray iyi değil.

"Galatasaray futbol anlamında ne yaptı?''

Bilmem kaç tane şut atmış, orta atmış. Rakip seni oraya sokuyor zaten bunlar olacak. Başakşehir - Bursaspor maçında Bursa bastırıyor diyorlar. Sonra? Başakşehir golü geldi. Galatasaray futbol anlamında ne yaptı? Orta açmışlar da nereye atmışlar? Rakip zaten sonuncu.