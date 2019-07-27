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Eski görünümüne kavuşuyor

Trabzon’da ağaç kurumalarının yaşandığı Atatürk Köşkü Ormanı’nda koruma, rehabilitasyon ve yenileme çalışmaları kapsamında yaklaşık 7 ay önce dikilen fidanlar yavaş yavaş boy vermeye başladı.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 09:18
Eski görünümüne kavuşuyor

Trabzon’da ağaç kurumalarının yaşandığı Atatürk Köşkü Ormanı’nda koruma, rehabilitasyon ve yenileme çalışmaları kapsamında yaklaşık 7 ay önce dikilen fidanlar yavaş yavaş boy vermeye başladı.


12 dişli çam kabuk böceği zararlısı nedeniyle kuruyan ağaçlar Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi ekiplerince kesilerek alandan uzaklaştırılırken kesilen ağaçların yerlerine yenileri dikilmişti. Dikilen ağaçlar aradan geçen yaklaşık 7 aylık sürede boy verdikleri görülürken tarihi orman alanı Büyükşehir Belediyesi ekiplerince ıhlamur, Gürgen, Kayın, Meşe, Göknar, Sığla ve Çitlenbik gibi türlerle ağaçlandırıldı. Bölgedeki ağaçlarla ilgili hazırlanan rapor doğrultusunda alandaki ağaçlarınyüzde 27’ sinin böcek zararı ile tamamen kurumuş olduğu belirlenmişti.


Atatürk Köşkü tarihi ormanı içinKaradeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ)öğretim üyeleri tarafından yapılan ekip çalışması sonucu hazırlanan rapor doğrultusunda bölgede 35 Ihlamur, 75 Gürgen, 61 Kayın, 17 Meşe, 128 Göknar , 15 Sığla ve 5 Çitlenbik olmak üzere toplam 336 adet ağaç dikilirken Trabzon Büyükşehir belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ormanlık alanda çapları (4-64 cm) arasında değişen 878 ladin, 108 sarıçam, 54 sekoya ve 1 karaağaç olmak üzere toplam bin 41 ağaç tespit edildiğini söyledi.


Başkan Zorluoğlu, “İlimizde Atatürk Köşkü Ormanı olarak bilinen Soğuksu mahallesinde, yaklaşık 2.5 hektar büyüklüğündeki çoğunluğu ladin ve sarıçam ağaçlarından oluşan ormanlık alanda, zaman zaman ortaya çıkan tekli ağaç kurumaları üzerine, 2012 yılında Orman İşletme Müdürlüğü ile birlikte yapılan incelemelerde Köşk ormanında on iki dişli çam kabuk böceği zararına rastlanmış ve o yıldan itibaren feromon tuzakları hazırlanarak alana asılmış, kabuk böcekleri fiziksel olarak yakalanarak imha edilmiştir.Ancak 2018 yılında özellikle yaz aylarından itibaren başlayan yoğun ağaç kurumaları üzerine başkanlığımızca tekrar Trabzon Orman İşletme Müdürlüğü ve ayrıca Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi’nden alanın incelenmesi istenmiş, konu ile ilgili tespit ve bir müdahale raporu hazırlanması talep edilmiştir” dedi.



“Kuruyan ağaçların 286’sı ladin, 40 tanesi Sarıçam”


Kuruyan ağaçların 286’sı ladin, 40 tanesi ise Sarıçam olduğunu ifadeZorluoğlu, “Yaptığımız talep üzerine; Orman İşletme Müdürü Savaş Ayvaz ve Orman İşletme Şefi Murat Akbulut, ayrıca Orman Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mahmut Eroğlu, Prof. Dr. Ömer Kara ve Prof. Dr. İbrahim Turna’dan oluşan bir heyet tarafından alanda ayrı ayrı incelemeler yapılmış ve belediyemize tespit ve öneriler yazı ile bildirilmiştir. Buna göre; Ormanlık alanda çapları (4 - 64 cm ) arasında değişen 878 ladin, 108 sarıçam, 54 sekoya ve 1 karaağaç olmak üzere toplam bin 41 ağaç tespit edilmiştir. Bu sayıya 2014 yılından bu yana başkanlığımızca dikilen 72 adet sedir, 18 adet kayın, 47 adet Avrupa ladini, 2 adet ıhlamur, 2 adet dış budak yapraklı akçaağaç ve 5 adet at kestanesi olmak üzere 146 adet ağaç dahil değildir. Sonradan tarafımızdan dikilenlerle beraber Atatürk Köşkü Ormanı’ndabin 187 adet ağaç bulunduğu anlaşılmıştır. Bilim insanlarınca, inceleme tarihi itibari ile 326 adet ağacın on iki dişli çam kabuk böceğizararı ile tamamen kurumuş olduğu tespit edilmiştir. Kuruyan ağaçların 286’sı ladin, 40 tanesi Sarıçam dır. Total olarak bakıldığında alandaki tüm ağaçlarınyüzde 27 sinin böcek zararı ile tamamen kurumuş olduğu anlaşılmış ve ağaçlar kırmızı renkli püskürtme boya ile işaretlenmiştir. Bununla birlikte kabuk böceği zararının devam ettiği, henüz tam olarak kurumamış olan ve çapları 21- 55 cm arasında değişen 130 ağaç tespit edilmiştir. Kabuk böceği zararı devam etmekte olan 130 ağaçtan 9 tanesi özel olarak incelemeye tabi tutularak, böcek, larva, ergin ve pupa sayımları yapılmış olup, bu 130 ağaçtan 967 bin 980 böceğin gelişmekte olduğu tespit edilmiştir” diye konuştu.



Toplam 336 adet ağaç dikildi


Kesilen ağaçların alandan uzaklaştırılmasının ardından kısmi toprak işlemesi ile toprağın havalandırılması yapıldığını ifade eden Zorluoğlu, “Raporlarda; kesilen ağaçların alandan uzaklaştırılmasının ardından kısmi toprak işlemesi ile toprağın havalandırılması ve organik madde ilave edilerek toprak özellikleri iyileştirilmesi tavsiye edilmiş olup; tüm bu işlemlerden sonra kesilen ağaçların yerine farklı türlerden bölgemizde kendiliğinden yetişen ağaç türlerinden, özellikle yapraklı türlere ağırlık verilerek dikim yapılması, doğu ladini ve sarı çamın yanında meşe, gürgen, kayın, ıhlamur, kara ağaç, akça ağaç, kestane gibi yerli türlerin dikilmesi önerilmiştir. KTÜ’den uzman hocaların önerileri doğrultusunda alanda, 35 Ihlamur, 75 Gürgen, 61 Kayın, 17 Meşe, 128 Göknar , 15 Sığla ve 5 Çitlenbik olmak üzere toplam 336 adet ağaç dikilmiştir” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 09:18
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