Eski Genelkurmay Başkanı Necdet Üruğ hayatını kaybetti
19. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ, tedavi gördüğü hastanede 100 yaşında hayatını kaybetti.
Bir süredir hastanede tedavi gören 19. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ, 100 yaşına yaşamın yitirdi. Ölüm haberini İlker Başbuğ Twitter hesabından duyurdu.
Başbuğ, “19. Genelkurmay Başkanımız E. Org. Necdet Üruğ’un vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne başsağlığı dilerim” dedi.
Cenaze töreni salı günü
Necdet Üruğ’un cenazesi salı günü saat 12.00’da Selimiye Camii’nde yapılacak askeri törenin ardından, Ortaköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.