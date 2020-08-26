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Aktüel ESKİ Genel Müdürü Suat Balcı görevinden istifa etti
Aktüel

ESKİ Genel Müdürü Suat Balcı görevinden istifa etti

Yeniakit Publisher
2020-08-26 19:48:32 -
ESKİ Genel Müdürü Suat Balcı görevinden istifa etti

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürü Suat Balcı, görevinden istifa etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, bir süredir kentte yaşanan "Kalabak Su" dağıtım sorunu ve damacana krizi konusunda incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in, ESKİ Genel Müdürü Suat Balcı'nın istifasını istediği belirtildi.

Açıklamada, "Konuyla ilgili sorumluluğu kabul eden Suat Balcı, ESKİ Genel Müdürlüğü görevinden istifa etti." denildi.

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