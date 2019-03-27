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Eski genel müdürlerden Kardemir’e ziyaret

Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) AŞ.

27 Mart 2019 Çarşamba 18:31
Eski genel müdürlerden Kardemir’e ziyaret

Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) AŞ.’de farklı dönemlerde Genel Müdürlük yapan Fikret Kuzucu ve Osman Kılavuz, fabrikayı ziyaret etti.


KARDEMİR’de 1984-1986 yılları arasında Genel Müdürlük yapmış olan Diler Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Fikret Kuzucu ile 2003-2009 tarihleri arasında Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevlerinde bulunmuş olan Dr. Osman Kılavuz, Kardemir Genel Müdürü Dr. Hüseyin Soykan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.


Kardemir’in geçmişten bugüne gelişim öyküsünün anlatıldığı tarihi tanıtım filmini izleyen ve anılarını paylaşarak sektördeki gelişmeleri değerlendiren eski Genel Müdürler, şirketin Çubuk Kangal Haddehanesi ile Demiryolu Tekeri Üretim Tesislerini de gezerek, gerçekleştirilen faaliyetlerden bilgi aldılar.


Haleflerine, şirketin ürünlerinden oluşan masa seti ile görev yaptıkları dönemde çekilmiş fotoğraflarını tablo olarak hediye eden KARDEMİR Genel Müdürü Dr. Hüseyin Soykan’da, görev süreleri içerisinde yapmış oldukları çalışmalar ile Kardemir tarihinde yerini almış ve çelik sektöründen yakinen tanışıp birçok projede birlikte görev aldığı iki tecrübeli ismi, yıllar sonra Kardemir’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 18:31
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