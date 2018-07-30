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Eski Gazi Üniversitesi'nin 19 personeline FETÖ'den gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, eski Gazi Üniversitesi personeli 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 08:12
Eski Gazi Üniversitesi'nin 19 personeline FETÖ'den gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı oldukları tespit edilen ve bir çoğu KHK'lar kapsamında ihraç edilmiş bulunan Gazi üniversitesi eski çalışanı 19 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Şüpheliler hakkında adli işlemler devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." denildi

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 08:12
  1. Ankara
  2. Gazi Üniversitesi

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