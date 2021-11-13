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Gündem Eski Galatasaraylı yıldız ölümden döndü
Gündem

Eski Galatasaraylı yıldız ölümden döndü

Geçen sezon Galatasaray'da oynayan Benficalı futbolcu Gedson Fernandes, tesislerden evine dönerken trafik kazası geçirdi. Portekizli oyuncunun kazayı yara almadan atlattığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 11:45:00 -
Eski Galatasaraylı yıldız ölümden döndü

Galatasaray'da geçen sezon forma giyen Gedson Fernandes, Portekiz'de Setubal yakınlarında Trafik kazası geçirdi. Portekiz basınında yer alan habere göre; Fernandes'in aracı, önündeki araca çarptı. Yıldız futbolcunun aracının arkasına da bir başka araç çarptı. Gedson Fernandes ve kazaya karışan diğer kişilerin kazadan yara almadan kurtulduğu belirtildi. Benficalı yetkililerin kaza yerine gelerek oyuncuyu evine bıraktığı bilgisi de verildi.

 

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