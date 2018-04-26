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Eski Galatasaraylı oyuncuya Fenerbahçe ve Beşiktaş talip oldu!

Süper Lig'in zirvesinde bulunan Galatasaray'dan ayrılarak İngiliz ekibi Stoke City'e transfer olan Badou Ndiaye'ye Beşiktaş ve Fenerbahçe talip oldu.

26 Nisan 2018 Perşembe 06:55
Eski Galatasaraylı oyuncuya Fenerbahçe ve Beşiktaş talip oldu!

Mehmet Özcan, Futbol Masası programında yaptığı açıklamada, "Ndiaye'nin sözleşmesinde özel bir madde var. Küme düşerse, gidebiliyor. Türkiye'den Beşiktaş ve Fenerbahçe tarafından 'sezon sonu görüşelim' mesajı iletildi. 3 tane de Premier Lig takımı var peşinde" ifadelerini kullandı.

Badou Ndiaye, devre arasında 16 milyon euro bonservis bedeliyle Stoke City'nin yolunu tutmuştu. 

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 06:55
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