Eski futbolcu ve MHP milletvekili Saffet Sancaklı: Ali Koç bile müdahale edemiyor

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Saffet Sancaklı, "Türk futbolu uçurumda diyemiyorum, çünkü çoktan uçurumdan düşmüş durumda. Çukurda! Çünkü son 15 yıldır çok kötü yönetiliyor" dedi.



Eski futbolcu ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Ortadoğu'ya verdiği mülakatta çarpıcı açıklamalar yaptı. Türk futbolunun son 15 yıldır çok kötü yönetildiğini vurgulayan Sancaklı, "Süper Lig'de 18 takım var. Ortalama 20 kişiden 360 yönetici var. Birinci Lig, federasyon derken Türkiye'de futbolu bin kişi yönetiyor. İçlerinde bir tane bile milli futbolcu yok. Bu şekilde kurtulması imkansız" dedi.

'Yöneticiler kulüpler adıyla ihaler peşinde koşuyorlar'

Sancaklı, "Milletimiz istiyor ki Türk futbolu iyi olsun, milli takım başarılar kazansın. Ama maalesef uçurumun kenarında bile diyemiyorum, çünkü çoktan düşmüş durumda. Hatta çukurda" diye konuştu. Yöneticileri de eleştiren Sancaklı, "Onlar için kulüpler ikinci planda. Çünkü öncelikleri kendileri. Güç savaşındalar. Kulüplerin adıyla ihale peşinde koşuyorlar, iş kovalıyorlar. Artık Türk futbolu öyle bir hale geldi ki UEFA bakıyor ki bunlar yapmıyor, İsviçre'den müdahele ediyor" dedi.

Kuluplerin UEFA'nın belirlediği mali fair play şartını yerine getiremediğini belirten Sancaklı, "Şimdilik Avrupa kupalarına katılmama cezası veriyorlar. Ama bunun devamı da var. Bu düzensizlik sürdüğü takdirde 4 büyüklerin bile puanını silebilirler, hatta küme düşürebilirler. Bizim ligin değeri belki bir milyar dolar. Düşerse biri ne olacak big, ne olacak bu kadar yabancı? Şimdilik denge bozulmasın diyor UEFA ama şimdilik. Çünkü ortada iyi giden bir şey yok" diye konuştu.

'Ali Koç bile müdahale edemiyor'

Kulüplerin borç batağında olduğunu söyleyen Sancaklı, "Türkiye'nin en zengin ailesinden Ali Koç kulüp başkanı. Ama o bile müdahele edemiyor. Çünkü kulübün borcu olmuş 5 milyar lira. Bugünkü faizle yıllık 1.5 milyar faiz işliyor. Kulüplerin böyle bir geliri yok. O nedenle daha da batağa girecek. UEFA baktı ki bunlar beceremiyor, bütceyi İsviçre'den bildiriyor. Sen 35 harca diyor örneğin... Ali Koç cebinden koymak istese olmaz diyor. Oyuncu satarsan alabilirsin diyor" dedi.



Saffet Sancaklı, Türk sporunun kurtuluşu için kanun teklifi hazırladıklarını belirterek, "Federasyon başkanları o branşın içinden gelmiş sporcu olacak. Kriterler olacak, uymayan babasının milyarları da olsa seçilemeyecek" dedi.

'Federasyon başkanı eski sporcular olacak'

MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, sadece Türk futbolu için değil, sporu için MHP olarak kanun teklifi hazırladıklarını açıkladı ve yakında TBMM'ye getireceklerini söyledi. Sancaklı, "Adam hayatında o branşı yapmamış, Ayağını topa vurmamış, eline tenis raketi almamış. O federasyonun başkanı olamayacak. Federasyon başkanları milli sayılarına göre eski sporcular olacak, yönetimlerinde de yüzde 25 oranında eski sporcular yer alacak" ifadelerini kullandı.