Eski futbolcu kalbine yenik düştü Bir dönem Tottenham Hotspur'da forma giyen Leyton Orient'in teknik direktörü Justin Edinburgh, 49 yaşında hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - İngiltere'nin alt lig ekiplerinden Leyton Orient'in teknik direktörü eski İngiliz futbolcu Justin Edinburgh, 49 yaşında vefat etti. Kulübünden yapılan açıklamada, kalbinin durması sonucu hafta başında hastaneye kaldırılan Justin Edinburgh'un, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün vefat ettiği belirtildi. Futbolculuğu döneminde Tottenham Hotspur, Portsmouth,Southend United ve Billericay Town kulüplerinde forma giyen Edinburgh, teknik direktörlük kariyerinde ise Leyton Orient'in yanı sıra Northampton Town, Gillingham ve Newport County gibi takımlarda görev almıştı.

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