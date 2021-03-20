Eski Fenerbahçeli Max Kruse şova devam ediyor!
Frankfurt karşısında 2 gol daha atan Max Kruse, Union Berlin'de forma giydiği 14 maçta 10 gole ulaştı.
Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra Bundesliga takımlarından Union Berlin'in yolunu tutan Max Kruse, Almanya'da şov yapmaya devam ediyor.
Union Berlin formasıyla ligdeki 14. maçına Frankfurt karşısında çıkan 33 yaşındaki orta saha, ilk yarıda takımı adına 2 gol kaydederek 10. golüne ulaştı.
Union Berlin'le 14 maçta 10 gol atan Kruse, 5 de asist yapma başarısı gösterdi.