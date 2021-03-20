  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Eski Fenerbahçeli Max Kruse şova devam ediyor!
Spor

Eski Fenerbahçeli Max Kruse şova devam ediyor!

Frankfurt karşısında 2 gol daha atan Max Kruse, Union Berlin'de forma giydiği 14 maçta 10 gole ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-03-20 19:59:00 - 2021-03-20 20:09:04
Eski Fenerbahçeli Max Kruse şova devam ediyor!

Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra Bundesliga takımlarından Union Berlin'in yolunu tutan Max Kruse, Almanya'da şov yapmaya devam ediyor.

Union Berlin formasıyla ligdeki 14. maçına Frankfurt karşısında çıkan 33 yaşındaki orta saha, ilk yarıda takımı adına 2 gol kaydederek 10. golüne ulaştı.

Union Berlin'le 14 maçta 10 gol atan Kruse, 5 de asist yapma başarısı gösterdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Asya ülkesinden Türkiye kararı
Dünya

Asya ülkesinden Türkiye kararı

Asya ülkesi Özbekistan, geçtiğimiz Ekim ayında Türkiye ile imzalanan Askeri Mali İş Birliği Anlaşması ile Nakdi Yardım Uygulama Protokolü'nü..
ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'den gündeme bomba gibi düşen Türkiye açıklaması
Dünya

ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'den gündeme bomba gibi düşen Türkiye açıklaması

ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin gündemi uzun süre meşgul edecek bir açıklama yaptı...
İki isim merkeze alındı! Erdoğan'dan kritik atamalar
Gündem

İki isim merkeze alındı! Erdoğan'dan kritik atamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye'nin Singapur Cumhuriyeti Büyükelçisi Murat Lütem ve Moğolistan Büyükelçisi Muhittin ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay