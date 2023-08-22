Eski Fenerbahçeli Kjaer'in yeni adresi belli oldu
Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Milan'ın yıldız stoper'in Kjaer, Genoa'ya gidiyor.
Milan'da forma giyen Simon Kjaer'e Serie A'dan bir talip çıktı.
İtalyan basınında yer alan habere göre, Genoa'nın 34 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak istediği belirtildi.
Kjaer'in yaşı ve fiziksel durumu nedeniyle Milan'da geri plana düştüğü ve takımdan ayrılmasının mümkün olduğu aktarıldı.
2020'den bu yana Milan'da forma giyen deneyimli oyuncunun İtalyan ekibiyle sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
Hatırlanacağı üzere başarılı stoper daha önce Fenerbahçe forması da giymişti.
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