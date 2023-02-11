Eski Fenerbahçeli Kim Min-Jae'den 'helal olsun' dedirten Türkiye hamlesi! Yürekleri fethetti

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Kim Min-Jae, Türkiye'yi sarsan deprem felaketi sonrası büyük bir bağış yaptı.

Güney Koreli futbolcu, UNICEF Kore'ye depremzede çocuklar yararına kullanılması için 100 milyon Güney Kore Wonu (Yaklaşık 1.5 milyon Türk Lirası) bağış yaptı.

Açıklamayı yapan UNICEF Kore, bu durumun acil durumu bulunan çocuklar için kullanılacağını duyurdu ve Kore halkına yardım için çağrıda bulundu. Güney Kore basınına yansıyan haberlere göre Kim Min Jae'nin yardımlarının tamamı Türkiye'deki depremden etkilenen çocuklara yönelik acil yardım projeleri için kullanılacak.

Kim Min-Jae'nin menajeri Orange Ball, "Kim'in Türkiye Süper Ligi'nde Fenerbahçe forması giydiği çok güzel anıları var. Oyuncu bir nebze de olsa yapılan yardımların işe yaramasını umuyor. Kardeş ülkemiz Türkiye'nin de Türkiye'ye dönmesini canı gönülden diliyorum. En kısa sürede huzurlu bir günlük yaşama kavuşacaktır” dedi.