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Eski FBI Direktörü açıkladı! "Trump, kendi istihbaratından çok Putin'den akıl alıyor"

FBI’ın eski Direktör Vekili Andrew McCabe, ABD Başkanı Trump’ın “Kuzey Kore’nin ABD’ye bir füze atma kapasitesi olduğuna” inanmadığını, çünkü Putin’in kendisine böyle söylediğini belirttiğini açıkladı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 12:51
Eski FBI Direktörü açıkladı! "Trump, kendi istihbaratından çok Putin'den akıl alıyor"

ABD’nin Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) eski Direktör Vekili Andrew McCabe, ABD Başkanı Donald Trump’ın kendi istihbarat şeflerinden çok Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den akıl aldığını söyledi.

ABD’de yayımlanan 60 Dakika programında Scott Pelley’in sorularını yanıtlayan McCabe, Trump’ın “Kuzey Kore’nin ABD’ye bir füze atma kapasitesi olduğuna” inanmadığını, çünkü Putin’in kendisine böyle söylediğini belirttiğini anlattı.

"Putin'e inanıyorum"

Mart 2018’de emekliliğine iki gün kala Trump tarafından kovulan Andrew McCabe, istihbarat yetkililerinin verdiği brifingde ellerindeki bilgi ve belgelerin bunun aksini söylediği anlatılan Trump’ın, “Umurumda bile değil, Putin’e inanıyorum.” dediğini söyledi.

ABD Başkanı Trump’ın FBI Direktörü James Comey’i kovmasının ardından gündeme gelen “Trump’ın azledileceği” iddialarıyla ilgili de konuşan Andrew McCabe, Adalet Bakanlığı yetkililerinin Trump’ı azletme konusunu masaya yatırdıklarını anlattı. McCabe’nin bu açıklaması, bugüne dek konuyla ilgili en üst düzey doğrulama niteliği taşıdı.

Beyaz Saray'dan açıklama geldi

McCabe’nin bu iddialarıyla ilgili bir açıklama yayımlayan Beyaz Saray, Andrew McCabe’nin yalan söylemiş olduğu gerekçesiyle FBI’dan rezil bir şekilde kovulduğunu hatırlatarak, “Başkan (Trump) hakkında mesnetsiz bir soruşturma başlatmıştı. Kendisinin herhangi bir güvenirliği olmadığı herkesin malumudur.” ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı Trump ise resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada McCabe’yi “James Comey ve Hillary Clinton’ın kuklası” olarak tanımladı.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 12:51
  1. FBI eski Direktör Vekili Andrew McCabe
  2. ABD Başkanı Donald Trump
  3. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
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