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Eski FARC liderleri yeniden silahlanıyor

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin eski yöneticisi Luciano Marin, devletin barış anlaşmasına ihanet ettiğini savundu

29 Ağustos 2019 Perşembe 15:51
Eski FARC liderleri yeniden silahlanıyor

ANKARA (AA) - Kolombiya'da 2016 yılında hükümetle barış anlaşması imzalayan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) eski yöneticilerinden "Ivan Marquez" kod adlı Luciano Marin, yeniden silahlanacaklarını bildirdi.

Kolombiya hükümetiyle FARC arasındaki barış anlaşmasında örgütün baş müzakereciliğini de yürüten Marin, yeni yayınlanan bir videoda silahlı mücadelede yeni bir aşamaya geçildiğini duyurdu.

Çevresinde eski FARC militanlarının bulunduğu görülen Marin, hükümetin barış anlaşmasına ihanet ettiğini, bu nedenle yeniden silahlanma kararı aldıklarını kaydetti.

"Devlet en önemli yükümlülüklerini yerine getirmedi, vatandaşlarının yaşam haklarını korumadı ve özellikle siyasi sebeplerle düzenlenen suikastlardan vazgeçmedi." diyen Marin, bundan sonra farklı taktikler uygulayacaklarını, sadece kendilerine yapılan saldırılara karşılık vereceklerini ve fidye için adam kaçırmayacaklarını söyledi.

- FARC yarım yüzyılın ardından silahı bırakmıştı

FARC, yarım yüzyılı aşan çatışma geçmişinin ardından 27 Haziran 2017'de elindeki son silahı da Birleşmiş Milletlere (BM) törenle teslim etmişti. Mesetas kenti kırsalındaki La Guajira toplanma alanında yapılan törene, dönemin Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, BM Kolombiya Misyon Şefi Jean Arnault ve örgüt Lideri Rodrigo Londono katılmıştı.

Örgüt lideri Londono, bir daha ellerine silah almayacaklarını açıklamıştı.

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren çatışmalar, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.

- Yeni Devlet Başkanı barışa karşı

Kolombiya'da 2018 yılında yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde merkez sağdaki Demokrat Partinin adayı Ivan Duque Marquez birinci çıkmıştı.

Yeni seçilen Devlet Başkanı, selefi Juan Manuel Santos'un FARC ile Ekim 2016'da imzaladığı barış anlaşmasının bazı hükümlerine karşı olduğunu ilan etmişti.

Duque Marquez, FARC liderlerinin hapse atılması ve Barış İçin Özel Adalet Yasası uyarınca kazandıkları haklardan mahrum bırakılmaları gerektiğini savunmuştu.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 15:51
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