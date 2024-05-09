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Aktüel Eski evin altından tarihi mimari parçalar bulundu! Heyecanlandıran keşif: Duyanlar çok şaşırıyor!
Aktüel

Eski evin altından tarihi mimari parçalar bulundu! Heyecanlandıran keşif: Duyanlar çok şaşırıyor!

Yeniakit Publisher
2024-05-09 20:59:00 -
Eski evin altından tarihi mimari parçalar bulundu! Heyecanlandıran keşif: Duyanlar çok şaşırıyor!

Muğla'nın Milas ilçesinde bir inşaat temelinde yapılan sondaj çalışmasında, tarihi mimari parçalara rastlandı. Eski evin altından tarih çıktı! Araştırmalar devam ediyor

Ahmet Çavuş Hayıtlı Mahallesi Eski Sokak'ta yıkılan eski bir evin yerine yapılacak bina inşaatı için temel kazısı öncesi Milas Müze Müdürlüğü tarafından sondaj çalışması gerçekleştirildi.

Çalışma sırasında tarihi mermer mimari parçaların yanı sıra tarihi kiremit ve seramik parçalar bulundu. Ortaya çıkarılan tarihi eserler koruma altına alındı.

Muğla'da inşaat temelinde tarihi mimari parçalar bulundu
3. derecede arkeolojik sit alanı olan bölgede kurtarma kazısı ve tarihi yapının niteliği hakkındaki araştırmanın devam ettiği belirtildi.

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