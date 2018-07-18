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Eski emniyet müdürü, FETÖ'den cezaevine gönderildi

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında mesleğinden ihraç edilen 2'nci sınıf emniyet müdürü Sadık Keskin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 18:23
Eski emniyet müdürü, FETÖ'den cezaevine gönderildi

İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevini yürüten 2'nci sınıf emniyet müdürü Sadık Keskin,  Cumhuriyet Başsavcılığı'nın darbe girişiminin ardından başlattığı FETÖ/PDYsoruşturması kapsamında mesleğinden ihraç edildi. Örgütün, emniyet genel müdürlüğü yapılanmasının üst düzey yöneticileri arasında yer aldığı ileri sürülen eski emniyet müdürü, hakkında çıkan yakalama kararının ardından gözaltına alındı. Keskin, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 18:23
  1. FETÖ
  2. müdür
  3. tutuklama

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