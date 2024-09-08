Eski Emniyet Müdürü ‘Çok önemli’ diyerek açıkladı! Orası bizi faillere götürecek!

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'den acı haber geldi. 21 Ağustos'tan bu yana aranan Narin Güran'ın cansız bedeni köye 1,5 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz deresinde bulundu. Mahalleye giriş çıkışlar yasaklanırken Narin’in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Günlerdir kayıp olan ve bugün cansız bedenine ulaşılan Narin Güran Tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Dere yatağında minik bedeni çuvalın içine konulmuş halde bulunurken yetkililer olayı aydınlatmak için yoğun çaba sarf ediyor.

“Bizi faillere götürecek”

Katıldığı bir televizyon programında olayı değerlendiren emekli emniyet Müdürü Haydar Özdemir, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özdemir, “Çuval içinde bulunması bizim tecrübelerimize göre Narin’in öldürüldüğü yerin orası olmadığını tarif eder. Narin oraya taşınarak atılmış olarak kabul edilir. Narin’in cansız bedeninin bulunmuş olduğu dere yatağı bizim için çok önemli bir olay yerdir. Burada yapılacak olan incelemeler bizi olay yerine ve olayın faillerine götürecektir. Olay yerinin burası olmadığı ihtimalleri çok yüksek. Narin bir şekilde taşınmış. Zaten ifadelerde o yönde geöteriyordu. Narin görünmeyen en yakın o dere yatağına atıldı. Bu cesetten bir şekilde kurtulma yöntemidir” ifadelerini kullandı.