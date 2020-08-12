Eski Ekvador Devlet Başkanı Bucaram gözaltına alındı

BUENOS AIRES (AA) - Eski Ekvador Devlet Başkanı Abdala Bucaram, organize suç örgütüne üye olma iddiasıyla Guayas eyaletine bağlı Guayaquil kentindeki evinde gözaltına alındı.

Ekvador Hükümet Bakanı Maria Paula Romo, Twitter hesabından, eski Devlet Başkanı Bucaram ile Quito Belediyesinden iki devlet görevlisinin gözaltına alındığını açıkladı.

Ekvador Savcılığı da sosyal medya hesabından, Guayas ve Pichincha eyaletlerinde eş zamanlı baskınla gerçekleştirilen gözaltıların "organize suç örgütü soruşturması" kapsamında yapıldığını duyurdu.

Bucaram'ın sabah saatlerinde eşiyle uyuduğu sırada polis baskınıyla gözaltına alınması ve bu görüntülerin basına yansıması ise ülkede gündem oldu.

Ekvador'un eski Devlet Başkanı Rafael Correa, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bucaram'ın gözaltına alınma şeklini eleştirerek, "Bucaram hakkında ne düşündüğümü herkes bilir ancak kötülüğe karşı daha fazla kötülükle mücadele edilmez ve onun gibi birinin bile insan hakları vardır, eşinin haklarından bahsetmiyorum bile." ifadelerini kullandı.

Haziran ayının başında iki İsrail vatandaşından yasa dışı yollardan tıbbi ekipman alınması ve hastanelere satılması soruşturmasında gözaltına alınan Bucaram ev hapsinde bulunuyordu.

Bucaram'ın oğlu Jacobo'nun da adının geçtiği soruşturma kapsamında tutuklu bulunan İsrail vatandaşı Shy Dahan, geçen hafta hücresinde ölü bulunmuş ve ülke basınında çıkan haberlerde Bucaram'ın Dahan'ı tehdit ettiği iddia edilmişti.

Ekvador Devlet Başkanlığı görevine Ağustos 1996'da gelen Bucaram, yaklaşık 3 milyon dolarlık kamu fonunu hesabına geçirmekle suçlanmasının ardından Şubat 1997'de "akli dengesi yerinde olmadığı" nedeniyle görevinden indirilmiş Venezuela'ya kaçtığı söylenmişti.



Panama'nın 2005'te siyasi sığınma hakkı verdiği Bucaram, ülkesinden ayrılışından 20 yıl sonra 2017'de Ekvador'a dönmüştü.



Renkli kişiliğiyle dikkati çeken ve kendisine ''deli'' lakabı takılan Bucaram, halk içinde dans etmesi, şarkı söylemesi ve albüm çıkarmakla tanınıyordu.