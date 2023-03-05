Eski devlet bakanı İYİ Parti'den istifa etti

Meral Akşener’in, Altılı Masa’yı dağıtan açıklamalarının ardından İYİ Parti’den istifalar devam ediyor. 53’üncü dönem hükümetinde Devlet Bakanlığı yapan İYİ Partili İbrahim Yaşar Dedelek, kendisi, eşi ve kızıyla birlikte partisinden istifa ettiğini açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ‘Altılı Masa’nın Cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili yaptığı ‘Noter masasına dönüşmüştür’ açıklamasının ardından, İYİ Parti Eskişehir teşkilatından bir istifa haberi geldi.

53’üncü dönem hükümetinde devlet bakanlığı yapan İbrahim Yaşar Dedelek partisinden istifa ettiğini açıkladı. Dedelek, “An itibarıyla Eşim Vasfiye Dedelek, kızım Aybike Dedelek Alpman ve şahsım Eskişehir İYİ Parti üyeliğinden istifa etmiş bulunuyoruz” sözleri ile partisinden istifasını duyurdu.