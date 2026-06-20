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Spor İsveç’i dağıtıp liderliğe oturdu! Hollanda’dan gol şov
Spor

İsveç’i dağıtıp liderliğe oturdu! Hollanda’dan gol şov

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İsveç’i dağıtıp liderliğe oturdu! Hollanda’dan gol şov

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu 2. hafta karşılaşmasında Hollanda, İsveç’i 5-1 mağlup ederek puanını 4’e yükseltti.

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu’nda Hollanda, İsveç karşısında farklı galibiyetle liderlik koltuğuna oturdu.

 

F Grubu'nun 2. haftasında Hollanda ile İsveç, NRG Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İngiliz hakem Michael Oliver'ın yönetti maçın 6. dakikasında Brobbey'in golüyle Hollanda 1-0 öne geçti. 17. dakikada yine Brobbey'in fileleri havalandırmasıyla Hollanda farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı Portakalların 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıya da hızlı başlayan Hollanda, 47. dakikada Gakpo'nun golüyle skoru 3-0'a getirdi. 54. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Gakpo Portakalları 4-0 öne geçirdi. İsveç'in tek sayısını 59. dakikada Elanga kaydederken, 89. dakikada Summerville'nin golüyle Hollanda mücadeleyi 5-1 kazandı. Bu sonuçla puanını 4'e yükselten Ronald Koeman'ın öğrencileri liderliğe yükseldi.

 

Grubun son haftasında Hollanda ile Tunus karşılaşacak. İsveç de Japonya ile kozlarını paylaşacak.

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