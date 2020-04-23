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Aktüel

Eski Demokrat başkan adayı Elizabeth Warren'in abisi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

2020-04-23 20:29:34 -
Eski Demokrat başkan adayı Elizabeth Warren'in abisi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

NEW YORK (AA) - ABD başkanlık yarışında eski Demokrat aday adayı olan Massachusetts senatörü Elizabeth Warren’in abisi Donald Reed Herring’in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Senatör Warren, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, abisinin salgın nedeniyle salı günü hayatını kaybettiğini duyurdu.

Abisine bakan sağlık çalışanlarına teşekkür eden Warren, “Ancak elini tutarak son kez ‘seni seviyorum’ diyecek aileden birinin ve de sevdiklerinin katılabileceği bir cenaze töreninin olmadığını bilmek zor.” ifadesini kullandı.

The Boston Globe gazetesi, Vietnam savaşında bombardıman uçağı kullanan ordudan emekli Herring’in Kovid-19 virüsüne yakalandıktan üç hafta sonra 86 yaşında Oklahoma’da öldüğünü kaydetti.

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