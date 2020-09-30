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Aktüel Eski DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan hakkında tahliye kararı
Aktüel

Eski DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan hakkında tahliye kararı

Yeniakit Publisher
2020-09-30 13:19:12 -
Eski DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan hakkında tahliye kararı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında tutuklu yargılandığı davada eski Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle tahliye kararı verildi.

Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, Arslan, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ile atılı suçun kanunda ön görülen cezanın alt ve üst sınırını dikkate alarak, Arslan'ın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Arslan, savunmasında, herhangi bir örgütten talimat almadığını ileri sürdü.

Üzerine isnat edilen suçlamaları reddeden Arslan tahliyesine karar verilmesini istedi.

Mahkeme, delillerin önemli ölçüde toplanması, tutuklulukta geçirdiği süre, kovuşturmada gelinen aşamada kaçma, gizlenme veya delilleri karartması hususunda somut olguların bulunmadığını dikkate alarak, Arslan'ın yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.

İddianamede, Arslan hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.


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