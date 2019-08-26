Eski danışmanından gündemi sarsacak açıklama! Ahmet Davutoğlu CHP'ye mi katılıyor

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bir dönem danışmanlığını yapan Atılgan Bayar, yeni parti iddialarına ilişkin dikkat çeken açıkmalarda bulundu.

Atılgan Bayar, adı geçen isimlerle başarılı olunamayacağını belirterek "Davutoğlu hareketinin mevcut kadrosuna bakınca başarı ihtimalinin hiç olmadığını çok net görüyorum. Yazık. Sayın Davutoğlu büyük bir imkanı heba ediyor. AK Parti kötü ise, istifa edersin. Din değil. İyi ise, uyum gösterirsin. Yarım hamilelik olmaz. Davutoğlu Hareketi’nden yeni politikalar beklemek anlamsız. Yeni politika üretecek entelektüel birikim bu ekipte yok. Tek talepleri, daha ahlaklı ve onların de içinde olacakları bir AK Parti... AK Parti yönetimi de onları istemiyor. Bunu da anlamazdan geliyorlar. AK Parti’de istenmemiş olmak bir politik perspektif değildir. Davutoğlu ekibinden yeni bir politik perspektif duydunuz mu? Öyleyse toplumu niye oyalıyorlar?" dedi.

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CHP'ye katılsınlar

Bayar, Davutoğlu ekibine flaş bir çağrıda bulunarak, "Sayın Davutoğlu ve ekibinin anlamlı ve fonksiyonel olabileceği tek yer CHP. Ya CHP’ye katılsınlar, ya da siyaset iddiasından vazgeçsinler. Çünkü AK Parti’den farklı bir siyaset tekliflerini duymadık" ifadelerini kullandı.

Partide yer almayacak

Bayar, yeni partide yer almacağını söyleyerek, "Konunun benle bir alakası yok. O ekibe benim bir faydam dokunmaz" dedi.