Eski CHP'li vekil, Kılıçdaroğlu'nu bombaladı: Önce Atatürk ile helalleşsin!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün meclis grup toplantısında daha önce açıkladığı helalleşme çağrısını değerlendirerek açıklamalarını genişletti.

Kılıçdaroğlu meclis toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"Helalleşeceğiz dostlarım helalleşeceğiz. Açık yaralar var, biliyorum zor olacak ama kesinlikle yapacağız. 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz.

İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz, Roboski'yle helalleşeceğiz. Bakın hukuk başka helalleşme başka. İnsanlara devlet tazminat ödeyecek ama bir taraftan da helalleşeceğiz. Sivas, Kahramanmaraş mağdurlarıyla, Diyarbakır Hapishanesi mahkûmlarıyla, mahalleri gasp edilip sürülen, mahallelerine lüks siteler dikilen Romanlar'la, varlık vergileri altında inleyen azınlıklarla, 6-7 Eylül mağdurlarıyla helalleşeceğiz.

Mahkemelerde süründürülen askerlerimiz ve aileleriyle helalleşeceğiz. Bugün Londra'ya göç etmiş en parlak beyinlerimiz ile helalleşeceğiz. Ali İhsan Korkmaz'ın ailesiyle helalleşeceğiz. Soma ile helalleşeceğiz. Darbeciler tarafından bir sağdan bir soldan gencecik çocuklarımızı asıldı bu ülkede, bu insanlarımızla helalleşeceğiz. 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel'i kaybeden ve mahkemelerde süründürülen Mısra Öz ile helalleşeceğiz, Ahmet Kaya ile helalleşeceğiz. Bir gün çocuklarımız geçmişe baktığında 'helal olsun onlara' diyecek. Laik, demokrat, müreffeh, Atatürkçü ülkede yaşayan çocuklarımız teşekkür edecekler. Birisinin yapması gerekiyordu, nasip bize oldu."

FETÖ'cü Emre Uslu'dan Kılıçdaroğlu'na destek

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu firari Emre Uslu, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki helalleşme açıklamasının videosunu paylaşarak, "Yetmez ama evet" yorumunda bulunarak Kılıçdaroğlu'na destek çıktı.

"Teröristleri sevindiren helalleşmeden ne hayır çıkar!"

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çelebi, FETÖ'cü Emre Uslu'nun "Yetmez ama evet" cümlesini alıntılayarak Uslu'ya ve Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Çelebi resmi Twittter hesabından yaptığı açıklamada, "Şu teröristleri sevindiren helalleşmeden ne hayır çıkar! Atatürk ve Cumhuriyetin kurucu ayarlarından zerre taviz verecekler varsa karşılarında bizi bulurlar. Adını kullanıp yolundan sapanlar önce Atatürk ile helalleşsin!" ifadelerini kullandı.