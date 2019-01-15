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Eski CHP'li vekil canlı yayında İzmir adayını açıkladı! İşte o isim

Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, katıldığı bir programda CHP'nin İzmir adayının Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer olacağını açıkladı.

15 Ocak 2019 Salı 10:49
Eski CHP'li vekil canlı yayında İzmir adayını açıkladı! İşte o isim

Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, CHP'nin İzmir adayının Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer olduğunu iddia etti.

Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı'nın Tunç Soyer olduğunu öne sürdü.

Gazete Duvar'ın bildirdiğine göre Barış Yarkadaş, katıldığı bir programda, gazeteci Gürkan Hacır'ın "İzmir ne olur?" sorusu üzerine Yarkadaş, "İzmir tamam. İzmir belediye başkan adayı, Özgür Özel ve Veli Ağbaba ile yemekte" dedi.

'Tunç Soyer olacak'

Yarkadaş, şöyle konuştu:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı, dün gece yaklaşık 2 saatlik bir toplantı yaptı. İstanbul ve İzmir adayları ilk kez konuşuldu. İstanbul ve İzmir'de CHP'nin yönettiği belediyelerin adayları açıklanması 24-25-26 Ocak'ta yapılacak Parti Meclisi toplantısına bırakıldı. Ama çarşamba günü CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının açıklanması yönünde bir karara varıldı. Bu aday da Sayın Genel Başkan'ın 2014'ten beri kafasında olan, aslında 2014'te aday göstermek istediği ancak Aziz Kocaoğlu'nun FETÖ'cülerin kumpası dolayısıyla 370 yıllık bir hapis cezasıyla karşı karşıya kalması sonucu yeniden aday gösterildiği için Seferihisar'da görevine devam eden Tunç Soyer".

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 10:49
  1. İstanbul
  2. Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş
  3. Tunç Soyer
  4. Tunç Soyer kimdir?
  5. CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer

YORUM YAZ

  • Yozgatlı Yozgatlı 47 dk önce
    Bu Soyer 12 Eylül rejiminde milliyetçilere her türlü zulüm ve haksızlıkları yapan savcının nesi oluyor

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