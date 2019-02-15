Eski CHP'li vekil bombaladı: CHP'ye FETÖ'den adaylar geldi, bunlara oy vermeyin! Eski CHP Antalya Milletvekili ve DSP Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Yıldıray Sapan "Birisi aday belirliyor, CHP uyguluyor. Kim yönetiyor CHP’yi? Pensilvanya mı? Bugün CHP’ye oy veren FETÖ’ye oy vermiş olur." dedi.

Eski CHP Antalya Milletvekili ve DSP Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Yıldıray Sapan, Muratpaşa Belediyesi önünde yaptığı açıklamada, CHP'nin birileri tarafından çizgisinden saptırıldığını söyledi. Sapan “Devşirme adaylar gelmeye başladı CHP’ye, FETÖ’den adaylar gelmeye başladı. Birisi aday belirliyor, CHP uyguluyor. Kim yönetiyor CHP’yi? Pensilvanya mı? Şu andaki CHP, organik CHP değil. Bunlara oy vermeyin. CHP’ye oy veren FETÖ’ye oy vermiş olur.” açıklamasında bulundu.

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