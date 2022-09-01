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Gündem Eski CHP'li İBB için HDPKK'ya ödenen diyeti açıkladı
Gündem

Eski CHP'li İBB için HDPKK'ya ödenen diyeti açıkladı

Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen yerel seçimlerde HDP'den destek aldıklarını kabul ederek HDPKK sayesinde kazandıkları ilçeleri açıkladı. HDP kontenjanından İBB içinde HDP'ye verilen şirketin adını da ifşa etti.

Yeniakit Publisher
2022-09-01 02:43:00 -

Sevigen A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programında CHP ile HDPKK'nin İstanbul'daki ortaklığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

HDPKK olmasa kazanamazdık

İstanbul'da biz HDPKK sayesinde kazandık. Onlar oy vermeseydi kazanamazdık. Bizim olduğumuz dönemde 14 belediye kazandık. O dönemde bu döneme bir tane arttıramadılar.

Küçükçekmece ve Esenyurt'u HDPKK sayesinde kazandık

Silivri ve Çatalca'yı kaybettik ama HDPKK sayesinde Esenyurt ve Küçükçekmece'yi kazandık. Büyükşehir'i HDP sayesinde kazandık bunu inkar etmenin anlamı yok.

Bir iki daire başkanlığı verdik onlara. Ağaç A.Ş'yi verdik sanırım HDP kontenjanından. Ama HDP'liler İstanbul'u hep beraber yöneteceğimizi zannettiler.

Çok daha fazlasını isteyecekler

Bu sefer oy vermeden önce ciddi bir pazarlık yapacaklardır, oysa oy vermezler.

Bakanlık da verebilirler

Madem HDPKK ile ittifak yapıyorsunuz, çıkın cesurca manifesto açıklayın. 6’lı masa HDP’ye bakanlık verebilir.

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